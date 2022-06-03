Mercedes'in hiper otomobili AMG One ortaya çıktı

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Sonunda! Mercedes-AMG One'ın resmi tanıtımı hakkında söyleyebileceğimiz tek şey bu. Yaklaşık beş buçuk senedir gelişim sürecinde olan Mercedes logolu hiper otomobil, sonunda resmen tanıtıldı. Daha önce birden çok kez karşımıza çıkan model, artık üretim versiyonu ile karşımızda. Kalbinde bir F1 motoru barındıracak Mercedes-AMG One, bu motordan tam 1.050 bg güç üretebiliyor.

Elbette detaylara ilk olarak bu F1 motorundan başlamak istiyoruz. 2017 yılında model ilk kez duyurulduğunda Mercedes bu araç içerisinde F1 motorunu kullanacağını müjdelemişti. İşte gelişim sürecinin bu kadar uzamasının ana nedeni de Alman üreticinin bu iddiası oldu. Fakat beş buçuk yıl sonunda Mercedes mühendisleri, 1.6 litrelik hibrit V6 motoru bir binek araçta çalışacak şekilde düzenlemeyi başarmış. Öyle ki model Euro 6 emisyon standartlarına bile uymayı başarıyor.

Mercedes-AMG ONE Fotoğraf: Mercedes AMG

Fakat içten yanmalı motor madalyonun tek bir yüzünü temsil ediyor. Diğer yüz -ya da yüzler- ise karşımıza dört elektrikli motor olarak çıkıyor. Bu elektrikli motorlar AMG One'ın toplamda 1.050 bg güç üretebilmesini sağlarken, modele AWD sürüş yeteneğini de kazandırıyor. Öndeki iki motor 322 bg güç üretebilirken, üçüncü motor içten yanmalı ünite ile birlikte çalışıyor. Dördüncü motor Mercedes-AMG'nin elektrikli turbosu ile çalışarak tek başına 121 bg güç üretebiliyor.

AMG One'ın bataryaları da, böyle devasa bir gücü destekleyebilmesi adına geliştirilmiş. Geleneksel lityum iyon bataryalar üzerinde biraz oynama yapan mühendisler, özellikle bu model için bir sıvı soğutma sistemi üretmiş. Kapasitesi 8.4 kWh olan bu batarya, sürekli soğuk tutularak elektrikli motorların en yüksek performansına ulaşmasına olanak sağlayacak.

Mercedes-AMG ONE Fotoğraf: Mercedes AMG

İnanması güç ama bu sıvı soğutma sisteminin, araç 1.000 bg güç üretirken bataryayı 45 derece sıcaklıkta tuttuğunu öne sürüyor Mercedes. Toplam ağırlığı 1.695 kg olarak ölçülen modelin 0-100 km/sa hızlanması ise 2.9 saniye sürüyor. Aracın 0-200 km/sa ivmelenmesini 7 saniye olarak açıklayan üretici, azami hızın da 352 km/sa olduğunu doğruladı.

Elbette böyle bir modelin aerodinamik yapısı da büyük önem arz ediyor. Fakat bu kez üstüne tez yazılabilecek bir tasarım ile karşı karşıyayız. Örneğin Mercedes'in verilerine göre model 50 km/sa hızın ardından yere basma kuvveti üretmeye başlıyor. Bu gücün maksimumda nasıl bir kuvvet uyguladığı ise açıklanmadı. Çünkü Mercedes, aracı aktif aerodinamik parçalar ile donatmış durumda.

Bu parçalar seçeceğiniz mod ile birlikte hareket edebiliyor. Aktif spoiler, ön difizör ve hatta hava menfezleri bile kullanıcının isteğine göre değişebilecek. Pist modunun altından Race Plus seçeneğini işaretlerseniz, aracın normal halinden tam beş kat daha fazla yere basma kuvveti üretebiliyorsunuz. Race DRS isimli sürüş modu ise aracı tam bir F1 aracı haline getiriyor.

Mercedes-AMG ONE Fotoğraf: Mercedes AMG

Kabinde ise tam bir F1 aracı ile karşılaşmanız mümkün değil zira Mercedes bu noktada konfora önem vermiş. Örneğin F1 pilotlarının aksine kendinize ait dijital gösterge paneliniz ve multimedya ekranınız olacak. Yine F1 araçlarında pek (!) rastlamadığımız klima menfezleri de dikkat çekici. Yukarıya doğru açılan kapılar ve dikiz aynaların yerini alan kameralar da pastanın üstündeki çilek oluyor.

Tanesi 2 milyon dolara satılacak Mercedes-AMG One'dan sadece 275 adet üretilecek. Mercedes, modeli ilk duyurduğu günden itibaren bu modellerin tamamını sattığını açıklamıştı. Şimdilik üreticinin bu kararını değiştirmediğini söylemek mümkün. Fakat tüm detayları, Goodwood Hız Festivali'nde alabileceğiz. Çeviri: Mert Gökhan & Motor1 Türkiye

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