Mercedes'in "heyecan verici" lastik stratejisinin işe yaraması için neye ihtiyacı var?

Ön sıralardaki yerini aldıktan hemen sonra TV kameralarına konuşan Russell, Mercedes'in sahip olduğu lastiklerin, yarış için harika bir şey olduğunu düşünüyordu.

Russell, "Yarın etrafımızdaki hiç kimsede olmayan ekstra bir orta lastik setimiz var."

"Dolayısıyla, Q3'e girmek ve yarın stratejik bir avantajla ön sırada yer almak heyecan verici bir durum." demişti.

Hem Russell hem de takım arkadaşı Lewis Hamilton, takımın sıralama turlarının başlarında kasıtlı olarak bir set sakladığı ekstra orta lastik setine (bir yerine iki) sahip olarak Q3'e geçenler içerisinde avantajlı bir konuma geldiler.

Bu seçim, Cuma günkü antrenmanlarda, Marina Bay pistindeki lastik aşınmasının normalden daha yüksek olabileceği ve bunun da Singapur GP'yi iki pit stoplu bir yarışa dönüştürebileceği yönündeki şüphelerden kaynaklandı.

Eğer durum böyle olursa, öndeki pek çok takım damalı bayrağa kadar olan son stint ile nasıl başa çıkacakları konusunda zor bir seçimle karşı karşıya kalacak.

İşte bu koşullarda Mercedes kendisine kritik bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Diğer tüm Q3 sürücülerinin yarış için sadece bir set yeni orta ve bir set yeni sert lastiğe sahip olması (ki start ve ilk durak için öndeki seçim bu olacak), Singapur yarışının iki pit stop olacak şekilde ilerlemesi durumunda, son stint için kullanılmış yumuşak lastikleri almak zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Ve eğer bu son stint oldukça uzunsa ve yumuşak lastiği rahatça gidebileceği bir mesafenin ötesine itmek zorunda bırakacaksa, daha dayanıklı orta lastikleri tercih etmiş olan Mercedes için bu harika bir şey olabilir.

Mercedes için bu ekstra orta sert lastiklere sahip olmak, hem bozulma hem de güvenlik araçları açısından strateji esnekliğini açmak anlamına geliyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, "Eğer net bir tek pit stop yoksa, oynayabileceğimiz ikinci bir seçeneğimiz var."

"Güvenlik aracı ve kırmızı bayraklar için harika bir lastik. Yani, repertuarımızda sadece yumuşak lastikler varken bize çok daha fazla seçenek sunuyor." dedi.

Ancak Mercedes'in içinde bulunduğu durumla ilgili iyimserliğine rağmen, Pirelli motor sporları şefi Mario Isola henüz bunun otomatik bir dahice hareket olduğuna ikna olmuş değil.

Pirelli Motorsport Yarış Müdürü Mario Isola ile röportaj Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Isola, ellerindeki verilerden henüz bunun kesinlikle iki pit stop olduğuna işaret eden bir şey olmadığını söylüyor.

Isola, "Bunun tek pit stop olduğuna inanıyorum. Dürüst olmalısınız, çünkü pit alanında 27-28 saniye kaybettiğinizde, bu tür bir pistte toparlanmanız zordur."

"Herkesin orta lastiklerle başlayacağına ve daha sonra sert lastiklere geçeceğine inanıyoruz. Yumuşak zemine baktığımızda, yarış için kullanılamaz durumda değil."

"Ancak [gerekirse], daha hafif araç nedeniyle yarışın sonunda kullanmayı planlıyorsanız açıkça daha iyidir."

"Bu durumda, yeni orta iyi bir seçenek olabilir. Ancak kişisel olarak bunun büyük bir fark yarattığını düşünmüyorum çünkü yumuşak lastiğin de çift soğuma turu ile oldukça iyi bir toparlanma oranına sahip olduğunu görebiliyoruz."

"Dolayısıyla, orta ve yumuşak lastiği takmanın gerçekten bir fark yarattığından emin değilim - tabii daha hafif bir araçla zorlayabileceğiniz yarışın sonlarına doğru değilse." dedi.

Ancak Mercedes için çok avantajlı olabilecek başka bir senaryo ortaya çıkabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, kıvılcımlar saçıyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Herkes sert lastiklere geçtikten sonra bir güvenlik aracı çağrılırsa ve yumuşak lastiklere geçmenin yarışın sonuna kadar mantıklı olacağı seviyede değilse, bu Mercedes için mükemmel bir senaryo olabilir.

Isola'nın da dediği gibi, yarışta sert lastikleri bırakıp orta lastiğe geçmenin yumuşak lastiklerden daha iyi bir yol olabileceği bir zaman dilimi var.

Isola, "Eğer orta sertlikte bir strateji planlarsanız ve ardından güvenlik aracı gelirse, yumuşak lastik kullanmaktan başka seçeneğiniz kalmaz."

"Ancak yarışın oldukça başındaysa, örneğin yarışın üçte biri kalmışsa, o zaman yumuşak lastik kullanmaktan başka seçeneğiniz yoktur ve o zaman sona ulaşmak için çalışmanız gerekir."

"Yumuşak lastiğin iyi bir tempoyla kaç tur atabileceğinden emin değilim. Dolayısıyla, bu noktada, muhtemelen ya sertte kalmanız ve dışarıda kalmanız gerekiyor ya da yumuşak takıyorsunuz ama o zaman kendinizi oldukça fazla yönetmeniz gerekiyor."

"İşte bu yüzden bu durumda ikinci bir orta lastik size gerçek bir avantaj sağlayabilir." dedi.

Russell ve Hamilton'a göre, aracın uzun sürüşlerdeki hızı ve lastik seçenekleri aracı iyi bir yere koyuyor gibi görünüyor - ancak takım henüz galibiyet için favori olarak konumlandırılma konusunda temkinli.

Wolff şunları ekledi: "Böyle bir sezonun ardından ön sırada olduğumuz için kendimizi asla favori olarak adlandırmam. Durum hakkında mütevazı olmamız gerekiyor."

"[Yarış] için sahip olduğumuz başka bir lastikle P2 ve P5'e koyduğumuz sonuç genellikle sürpriz olur, ancak galibiyet için farklı bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyimizi vereceğiz ve tam saldırı modunda olacağız."

Sıfır set orta lastik saklama kararının iyi olup olmadığına dair nihai karar muhtemelen sadece Singapur GP'nin ikinci yarısında belli olacak.