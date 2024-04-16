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Formula 1 Çin GP

Mercedes'in hedefi Ferrari ve McLaren'ı yenmek

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull Racing'i yakalamanın bu yıl mümkün olmayacağı için hedeflerinin Ferrari ve McLaren'ı yakalamak olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, F1'e girdiği günden bu yana zaman zaman sorunlar yaşasa da, ilk yıllar hariç zirveden bu kadar uzak olduğu bir dönem hiç geçirmedi.

Takım şimdi aradaki farkı kapatmak için büyük çaba harcıyor fakat Red Bull'u bu yıl yakalamanın pek de mümkün olmayacağının farkındalar

Takım patronu Toto Wolff şöyle diyor: "Bu yıl kimse Max Verstappen'i yakalayamayacak."

"Red Bull'un hızı, sürüşü ve lastiklerle çalışma şekli çok iyi. Aslında bu sezonki görevimiz geri kalanların en iyisi olmaya çalışmak. Şu anda bunun için mücadele ediyoruz."

"Umarım McLaren ve Ferrari'yi yakalayabilir ve şampiyonada ikinci sıra için çekişebiliriz."

"Max ve Red Bull çok ileride ve biz de kimsenin hoşuna gitmese de 2., 3., 4. sıra için mücadele eden takımlar arasındayız."

George Russell, Mercedes F1 W15, is returned to the garage

George Russell, Mercedes F1 W15, is returned to the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Gerçek bu. Tüm bu koşullarda mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeye çalışıyoruz."

"Bunu yapmak için en yakın rakiplerimizi yenmemiz ve liderin bizden daha iyi durumda olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."

"2026'da büyük değişiklikler olacak ve elbette o zaman her takım Red Bull'u yenmek  için daha gerçekçi fırsatlara sahip olacak. Buna iki yıldan daha az bir süre var kaldı fakat sorunlarımızın önümüzdeki 18 ay boyunca devam etmesini istemiyorum."

"Sadece ilerleme kaydedebileceğimizi ve takımın yukarı doğru gidebileceğini göstermemizi umuyorum."

"Şu ana kadar Ferrari ve McLaren ile mücadele edemedik ama bunu yapabileceğimize eminim."

"Bu, Max'i yenmekten çok daha gerçekçi bir hedef."

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