Mercedes'in hedefi Ferrari ve McLaren'ı yenmek

Mercedes, F1'e girdiği günden bu yana zaman zaman sorunlar yaşasa da, ilk yıllar hariç zirveden bu kadar uzak olduğu bir dönem hiç geçirmedi.

Takım şimdi aradaki farkı kapatmak için büyük çaba harcıyor fakat Red Bull'u bu yıl yakalamanın pek de mümkün olmayacağının farkındalar

Takım patronu Toto Wolff şöyle diyor: "Bu yıl kimse Max Verstappen'i yakalayamayacak."

"Red Bull'un hızı, sürüşü ve lastiklerle çalışma şekli çok iyi. Aslında bu sezonki görevimiz geri kalanların en iyisi olmaya çalışmak. Şu anda bunun için mücadele ediyoruz."

"Umarım McLaren ve Ferrari'yi yakalayabilir ve şampiyonada ikinci sıra için çekişebiliriz."

"Max ve Red Bull çok ileride ve biz de kimsenin hoşuna gitmese de 2., 3., 4. sıra için mücadele eden takımlar arasındayız."

George Russell, Mercedes F1 W15, is returned to the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images