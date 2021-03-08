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Formula 1 / Sonuçlar

Mercedes'in güvenlik ve tıbbi aracı artık kırmızı renkte olacak

Ekleyen:
, Editör

Mercedes, yeni Formula 1 sezonu öncesinde hem güvenlik hem de tıbbi aracını tanıtırken, her iki araç da artık gümüş yerine kırmızı renge sahip olacak.

Mercedes'in güvenlik ve tıbbi aracı artık kırmızı renkte olacak

Yeni sezonda Aston Martin ve Mercedes, güvenlik ve tıbbi araç görevlerini paylaşan iki marka olacaklar.

Aston'un yeni güvenlik ve tıbbi aracının zümrüt yeşili renginde olduğu görülmüştü. Mercedes ise geleneksel gümüş renginden, geçen yılki Mugello yarışında da kullanılan kırmızı renge geçiş yaptı.

Mercedes'in güvenlik aracı, F1 için özel dokunuşlara sahip olan AMG GT-R olacak. Tıbbi araç ise her zamanki gibi C63S Estate olacak.

Geçen sezonla kıyaslandığında Mercedes, her iki aracın da iç aksamında bir dizi değişiklik yaptı. Bununla beraber en büyük değişiklik aracın kırmızı renge boyanması oldu.

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R with Bernd Mayländer

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R with Bernd Mayländer
1/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R with Bernd Mayländer

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R with Bernd Mayländer
2/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R and Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R and Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate
3/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R and Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R and Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate
4/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R
5/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R
6/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R
7/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R
8/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R
9/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R
10/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG Official FIA F1 Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate

Mercedes-AMG Official FIA F1 Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate
11/11

Fotoğraf: Daimler AG

Ayrıca Mercedes ve Aston'un güvenlik aracı görevlerini nasıl paylaşacağı da belli oldu. Buna göre sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de Aston Martin'in güvenlik/tıbbi aracı kullanılacak. İkinci yarış olan Imola'da ise kırmızı Mercedes araçları kullanılacak.

Bu değişim, sezon sonuna kadar birer yarış şeklinde devam edecek.

Sürücü kadrolarında değişiklik yaşanmadı. Bern Maylander yine güvenlik aracını süren isim olacak ve tıbbi aracın direksiyonunda Alan van der Merwe olacak.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali,  “Aston Martin ve Mercedes-AMG ile resmi güvenlik ve tıbbi araç konusunda yeni bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bunlar iki efsanevi marka ve sporumuzdaki varlıklarından büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R and Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R and Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate

Fotoğraf: Daimler AG

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Editör Kemal Şengül

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