Mercedes'in güvenlik ve tıbbi aracı artık kırmızı renkte olacak

Yeni sezonda Aston Martin ve Mercedes, güvenlik ve tıbbi araç görevlerini paylaşan iki marka olacaklar.

Aston'un yeni güvenlik ve tıbbi aracının zümrüt yeşili renginde olduğu görülmüştü. Mercedes ise geleneksel gümüş renginden, geçen yılki Mugello yarışında da kullanılan kırmızı renge geçiş yaptı.

Mercedes'in güvenlik aracı, F1 için özel dokunuşlara sahip olan AMG GT-R olacak. Tıbbi araç ise her zamanki gibi C63S Estate olacak.

Geçen sezonla kıyaslandığında Mercedes, her iki aracın da iç aksamında bir dizi değişiklik yaptı. Bununla beraber en büyük değişiklik aracın kırmızı renge boyanması oldu.

Ayrıca Mercedes ve Aston'un güvenlik aracı görevlerini nasıl paylaşacağı da belli oldu. Buna göre sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de Aston Martin'in güvenlik/tıbbi aracı kullanılacak. İkinci yarış olan Imola'da ise kırmızı Mercedes araçları kullanılacak.

Bu değişim, sezon sonuna kadar birer yarış şeklinde devam edecek.

Sürücü kadrolarında değişiklik yaşanmadı. Bern Maylander yine güvenlik aracını süren isim olacak ve tıbbi aracın direksiyonunda Alan van der Merwe olacak.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, “Aston Martin ve Mercedes-AMG ile resmi güvenlik ve tıbbi araç konusunda yeni bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bunlar iki efsanevi marka ve sporumuzdaki varlıklarından büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car, Mercedes-AMG GT R and Medical Car, Mercedes-AMG C 63 S Estate

Fotoğraf: Daimler AG