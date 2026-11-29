Formula 1

Mercedes'in güçlü performansının ardında Malezya güncellemesi mi var?

Lando Norris, Katar Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Mercedes'in özellikle yüksek hızlı virajlardaki performansına dikkat çekti. İngiliz pilota göre bu performans son güncellemelerden kaynaklanıyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 13:27

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, Mercedes'in Katar Grand Prix'sinde ortaya koyduğu performans karşısında beklediklerinden daha büyük bir fark oluştuğunu kabul etti.

McLaren pilotu, Mercedes'in özellikle yüksek hızlı virajlarda gösterdiği üstünlüğün kendilerini şaşırttığını belirtirken, benzer bir tablonun daha önce Malezya'da da yaşandığını hatırlattı.

Norris, “Açıkçası Mercedes'e karşı bu kadar büyük bir farkla geride kalmamıza şaşırdım. Bunun bazı nedenleri var. Çok uzun zaman önce değil, güncelleme getirdikleri Malezya'da da onlara karşı ciddi şekilde geride kalmıştık. Orada yüksek hızlı bölümler var."

"O zamandan beri geride olduğumuz alanları ortaya çıkaran çok fazla pist olmadı. Ancak burada ilk antrenman seansından itibaren her şey açıktı. İlk turlardan itibaren bu adamların bambaşka bir seviyede olduğu belliydi."

“Mercedes gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Bütün sezon boyunca en üst seviyede performans sergilediler. Burada bizi biraz şaşırttıklarını söyleyebiliriz. Aslında bizi şaşırtan, araçlarının yüksek hızlı virajlarda neler yapabildiğini göstermeleriydi."

"Ayrıca farklı pist koşullarına uyum sağlayabiliyor ve istikrarlı şekilde iyi sonuçlar alabiliyorlar. Burada araçları yüksek hızlı virajlarda çok güçlüydü. Las Vegas'ta ise düzlüklerde en iyi takımlardan biriydiler."

"Gelecek sezonun aracı üzerinde çalışırken ulaşmamız gereken seviyeyi bize gösterdiler.” dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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