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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Mercedes'in Fransa GP'ye getirdiği yeni burun ortaya çıktı

Mercedes'in yeni bir burun tasarımını içeren Fransa GP güncellemesi padokta ilk kez görüntülendi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes'in Fransa GP'ye getirdiği yeni burun ortaya çıktı
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Sezonun başında yaşadığı dalgalanma sorunlarını anlamayı ve kontrol altına almayı başaran Mercedes, son dönemde kaynaklarını W13'ün performansını iyileştirmeye yönlendirdi.

Bu kapsamda Britanya GP hafta sonunda büyük bir güncelleme paketi araca eklendi ve bu güncellemeler, Lewis Hamilton'un sonunda 3. olsa da yarış galibi mücadelesine yardımcı oldu.

Ciddi ve istikrarlı bir şekilde galibiyet mücadelesi verebilmesi için daha fazla performansa ihtiyacı olduğunun farkında olan Mercedes'in bu hafta sonu yapılacak Fransa GP'ye yine büyük güncellemeler getirmesi bekleniyordu.

Takım Patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada son dönemdeki art arda podyumların takımın doğru yönde ilerlediğini gösterdiğini ancak yine de daha fazlasına ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti.

Wolff, "İlk 7 yarışta 3 podyum alırken son 4 yarışta 4 podyum aldık."

"Sahip olduğumuz momentumdan memnunum. Bu, takımın büyük çabasını yansıtıyor. Her tur W13'ü daha iyi anlıyoruz. Bunun gelişimimize ve sonuçlarımıza yansıdığını görmek cesaret verici."

"Avusturya'da daha hızlı olsak da önde mücadele edecek kadar hızlı değildik. Son birkaç ondalığa daha ihtiyacımız var. Bunun için, bu hafta sonu Fransa'dan itibaren yeni güncellemeler getireceğiz." demişti.

Mercedes'in yeni güncellemelerinin tamamı muhtemelen Cuma günü ortaya çıkacaktır ancak Perşembe günü takımın yeni bir burun tasarımına sahip olduğu görüldü.

Mercedes W13 front wing

Mercedes W13 front wing

Photo by: Giorgio Piola

Yeni burun profili (en üstteki resim) önceki daha düz tasarıma göre daha rafine bir hale getirilmiş ve burun yapısının geri kalanıyla birleşirken daha sivri bir tasarıma geçilmiş.

Mercedes, W13'ün düzlük performansını iyileştirmeye çalışıyordu. Yeni burun tasarımı, takımın araçtaki sürüklenme seviyesini azaltmada yardımcı olabilir.

Yeni tasarımda ayrıca burun ucunda yer alan pilotları soğutmak için kullanılan hava girişinde de farklı bir yola gidilmiş. Önceki tasarımda yana doğru açılan iki kanal varken yeni tasarımda dikey bir şekilde uzanan iki hava girişi var. Bu, Fransa'da beklenen yüksek sıcaklık için yapılmış olabilir.

Fransa GP, Paul Ricard pistinin pürüzsüz yüzeyi ve yüksek hızlı virajlarıyla Mercedes'in galibiyet için en iyi şanslarından birisi olabilir. 

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