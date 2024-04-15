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Formula 1 Çin GP

Mercedes'in formu, Wolff'u pilot seçiminde ikilemde bırakıyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1 takımının yaşadığı pilot rekabetinin 2025 için en iyi sürücü rotası konusunda kendisini ikilemde bıraktığını söyledi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton'ın gelecek yıl için Ferrari'ye katılma kararı, Mercedes'i George Russell için yeni bir takım arkadaşı arayışına itti.

Takımın gidebileceği iki farklı yol var. Deneyimli bir sürücüyü tercih etmek ya da yükselen genç yıldızı Andrea Kimi Antonelli'ye yatırım yapmak.

Tecrübeli pilotlar cephesinde Alman üretici Max Verstappen ve Sebastian Vettel ile çoktan bağlantıya geçmiş durumda ancak bu pilotları takıma katılmaya ikna etme umudunun mevcut performans seviyesini yükseltmesine bağlı olduğunun da farkında.

Mercedes'in yaşadığı zorluklar Antonelli'yi tercih etmesine neden olabilir. Bu sayede genç pilotun üzerinde galibiyet baskısı olmadan alışması için biraz zaman kazanmış olur. Ancak Wolff kararın bu kadar net olduğuna ikna olmuş değil.

Kendisine sürücü kararı sorulduğunda Wolff, "Bence olaya çeşitli açılardan bakabilirsiniz." 

"Ben bir yeniden inşa aşamasında olduğumuza inanıyorum. Bu düzenlemelerin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, çalışma şeklimizde iyi olduğuna inandığımız şeyleri bir kenara atmadan, geçmişte yaptığımızdan daha farklı şeyler yapmamız gerektiğini kabul etmeliyiz."

"Bu felsefe değişikliği, genç bir sürücüyü araca koyup ona zaferler için hemen savaşmak yerine daha az baskı altında bir fırsat vermek ya da mevcut performans tablosundan çıkmamıza yardımcı olabilecek daha deneyimli bir sürücüyü araca koymak anlamına gelebilir." dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Antonelli'nin halihazırda genç takımının bir parçası olması nedeniyle Mercedes'in İtalyan pilotla ne yapacağına dair kararını aceleye getirmesine gerek yok. Böylece Verstappen gibi diğer seçeneklerin geleceğinin nasıl şekilleneceğini oturup bekleyebilir ve görebilirler.

İlginç bir şekilde Mercedes, Antonelli'nin F1 araçlarına aşinalığını artırmak için bu yıl özel test günleri sayısını artırıyor.

Çin Grand Prix'sinden önceki hafta 2021 W12 ile Red Bull Ring'de ilk sürüşünü gerçekleştirecek olan Antonelli'nin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Antonelli'nin planları hakkında konuşan Wolff, "Kimi'nin Formula 1 sürüş programı uzun süredir doğru şekilde çalışıyor ve son birkaç hafta içinde büyük ölçüde değişmedi."

"Yaptığımız tek şey daha fazla test günü eklemek oldu. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde göreceğiniz şey, gelecek yıl bir Formula 1 aracında oturup oturmayacağıdır."

"Bir F1 aracında rahat etmesi için test günlerinden birkaçını yapacağız. Avusturya'da 2021 aracını ilk kez kullanacak. Onu 2022 aracına bindirmeden önce gerçekten iyi bir aracın nasıl bir his olduğunu ona hissettirmek istiyoruz!"

"Açıkçası, o uzun zamandır bizim genç oğlumuz ve bir Formula 1 aracında neler yapabileceğini görmek istiyoruz. Ollie Bearman'ın Suudi Arabistan'da ne kadar rekabetçi olduğuna görmek iç ferahlatıcıydı."

"Serbest antrenman yok, yüksek hız, karmaşık pist ve o tam oradaydı. Yani Kimi gayet iyi gidiyor." dedi.

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