Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Raporlara göre Toto Wolff'ün Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in temasından sonra yarış direktörü Michael Masi'ye gönderdiğini söylediği dokümanlar resmi bir değer taşımıyormuş.

İlk turdaki kazadan sonra Alman takımın patronu telsizden Masi'ye ulaşarak maillerini kontrol etmesi gerektiğini ve kurallara göre bu virajda nasıl atak/savunma yapılabileceğini içeren diyagramlar gönderdiğini söylemişti.

Bu diyagramların, Mercedes'in Hamilton'ın Verstappen ile temas yaşadığı viraja girme hakkının olduğunu gösterdiği düşünülüyordu. Ancak söz konusu olan dokümanların hiçbir şekilde resmi olmadığı anlaşıldı.

Motorsport-Total'in yaptığı incelemelere göre, bu dokümanlar Mercedes'teki Nico Rosberg/Lewis Hamilton mücadelesinin pik yaptığı sıralarda hazırlanmış. Alman takım, tekerlek tekerleğe mücadeleler geçen yarışlarının FIA tarafından nasıl değerlendirileceği konusunda yönergeler istemiş ve rehberlik için yönetim organına başvurmuş.

Görünüşe göre bu doküman, resmi bir FIA yayını veya rehberi değil, resmi olmayan bir tavsiye mektubudur.

Bu belge, Mercedes'e Masi'den önceki yarış yöneticisi Charlie Whiting tarafından gönderilmiş olabilir. Whiting, 2019'daki sezon açılış hafta sonu olan Avustralya Grand Prix'sinden hemen önce vefat etmişti.

Silverstone'da medyaya konuşan Masi, ''FIA'nın takımlara gönderdiği hangi dokümandan bahsettiğinizi bilmiyorum.''

''Çünkü öyle bir doküman yok. En azından benim bildiğim kadarıyla. Bu bizim sağladığımız bir şey değil.''

Mercedes'in bu dokümanı resmi saymasıyla ancak Masi'nin bu belge hakkında hiçbir fikri olmaması çünkü bunun asla FIA tarafından yayınlanmamış olmasıyla, bu durum bir ''yanlış anlaşılma'' olarak kaldı.