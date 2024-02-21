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Formula 1

Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?

Bahreyn'deki 2024 Formula 1 sezon öncesi testlerinin ilk günü boyunca, Mercedes W15'in farklı ön kanat tasarımı bolca konuşuldu.

Matt Kew
Matt Kew
Güncel:
Mercedes F1 W15 last flap

Mercedes F1 W15 last flap

Giorgi Piola

Mercedes'in ön kanadının odak noktası, 4. planya olarak geçen bölümün iç tarafında, burun konisine bağlanan ince bir karbonfiber telin olması.

Bu tasarım kural kitabının ince bir şekilde okunmasıyla detaylandırılmış olsa da, FIA nihayet yasal olduğunu ilan etmeden önce rakip takımlar arasında - öne sürüldüğü gibi - bir tür yasal kargaşaya yol açmadı.

İnce bağlantı parçası, teknik kuralların 3.9.1 bölüm e maddesiyle tamamen uyumlu duruyor: "En arkadaki kapalı bölüm hariç, her kapalı bölümün en arkadaki noktası yukarıdan bakıldığında görünmemelidir."

Özünde bu, ön kanadın yalnızca en üst bölümünün arka kenarının görülebileceğini beyan ediyor. Yani alt katmanlar, yukarıdaki bölümlerin üst üste binmesiyle gizlenmelidir.

Örneğin, ikinci elemanın arka kenarı yukarıdaki üçüncü eleman tarafından gizlenir.

Mercedes, uyumluluğu sürdürmek için, üçüncü basamağın arka kenarını gizlemek üzere dördüncü ve son elemanın ana gövdesini burun konisine bağlayan bu ince karbon fiber şeridi kullanmış.

Motorsport.com, FIA'nın bu yorumun kurallara tamamen uyumlu olduğu konusunda hemen tatmin olduğunu ve Mercedes'in, yönetim organının sadece gecikmeli olarak yasal ilan ettiği haberlerin aksine, ön kanadın tasarımı boyunca yönetim organı ile temas halinde olduğunu öğrendi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, "Bir araca ne takılacağı her zaman, FIA ile yapılan bir görüş alışverişi sürecinin ardından belirlenir."

"Zekice bir fikriniz varken onu doğrudan teste sokup buna karşı çıkılabileceğini ya da çıkılamayacağını düşünüyorsunuz diye bir şey yok. Bu kış boyunca devam eden uzun bir diyalog sürecidir."

The car of George Russell, Mercedes F1 W15, in the garage

George Russell'ın Mercedes F1 W15 aracı garajda

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Dolayısıyla, [yasallık açısından] iyi bir yerde olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Mercedes yeni yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekti, ancak takım bile ön kanat çözümünün tek başına büyük bir performans artışı sağlamasını beklemiyor.

Rakiplerin W15 tasarımına öfkelendiği yönündeki iddialar doğru olmasa da, Mercedes'in yorumu "kuralların ruhunu riske attığı" gerekçesiyle sorgulanabilir.

Ön kanat tasarımını düzenleyen kurallar, 2022'de kirli havayı azaltmak ve araçların sollamayı artırmak için daha yakından takip etmelerine yardımcı olmak amacıyla zemin etkisine geçiş döneminde sıkılaştırılmıştı.

Teknik kuralların 3. maddesinde "bir otomobilin başka bir otomobili takip ederken aerodinamik performans kaybının minimumda tutulmasını sağlayarak otomobillerin yakın yarışmasını sağlamaktır." ifadesi yer alıyor.

Mercedes'in durumunda bu, W15'teki ince ön kanat bağlantısının kirli havayı yönlendirmek için bir girdap oluşturmaya yardımcı olacağı düşüncesiyle ilgilidir.

F1'in baş teknik sorumlusu Pat Symonds Sky Sports ile röportajında, "Bu gerçekten kuralların ruhuna uygun mu? Yönetmeliklere uygun, yasalarda yazılanlara uygun. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Peki bu bizim istediğimiz türden bir şey mi?"

"Bence etkinin ne kadar güçlü olduğunu bilmemiz gerekiyor." dedi.

Yardımcı editör: Alex Kalinauckas

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