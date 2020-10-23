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Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in F1'den ayrılması için "delirmiş" olması lazım

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Mercedes'in F1'den ayrılması için "delirmiş" olması lazım
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes CEO'su Ola Kallenius, Formula 1'in takip ettiği yolu görmelerinin ardından bu durumda spordan çekilmeleri için delirmiş olmaları gerektiğini söyledi.

Bu sene Formula 1 takımları 2021 ve 2025 yıllarını içeren Concorde Anlaşması'nı imzalayarak geleceklerini garanti altına aldılar.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobil üreticileri finansal açıdan sıkıntıya girdiler ancak Mercedes net bir şekilde sporda kalacağını belirtti.

Manager Magazin dergisi ile röportajında Kallenius, Mercedes'in F1'de kalmasının kendileri için hem harcamalar hem de çevrecilik açısından önemli olduğunu söyledi.

Kallenius, "Sene başında Formula 1'e olan adanmışlığımızı yeniden değerlendirdik. Televizyon hakları için gelirler ciddi derecede artıyor."

"Formula 1'e olan ilgi Asya, Avrupa, Güney Afrika kısacası her yerde artıyor. Genç taraftarların sayısı patlama noktasında, özellikle sosyal medya ve eSpor organizasyonlarında. Bu fırsatı çöpe mi atmalıyız? Bunun için delirmiş olmamız lazım." dedi.

 

Mercedes'in yol otomobilleri operasyonunun harcamaları düşürmesi gerekiyor olsa da, Kallenius F1 takımının finansal dinamiklerinin farklı olduğunu ve oraya çok fazla kaynak ayırmak zorunda kalmadıklarını söyledi.

Bütçe sınırı ve Ineos gibi yeni sponsorların katkısı ile F1 takımının gelecekte daha fazla kâr etmesi bekleniyor.

Kallenius, "Takımın finans bölümü başkanı Harald Wilhelm, harcamalar yarıya düşeceği ve yeni reklam partnerleri geleceği için memnun."

"Formula 1 takımı, harcama merkezinden Bayern Münih gibi değerli bir şirkete dönüşecek." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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