Mercedes'in eski sponsoru 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mercedes, 2021'in Eylül ayında, kripto para borsası FTX Trading ile uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ancak, bir yıl sonra FTX iflas açıkladı ve faturalarını ödemeyi bıraktı.

2022'nin sonunda FTX'in borçlu şekilde iflas etmesi üzerine sinirlenen Toto Wolff şu yorumu yaptı: "Durum çok tatsız. FTX ile işbirliğine başladık, çünkü onlar en güvenilir ve sağlam, mali açıdan istikrarlı ortaklardan biriydi. Birdenbire bir kripto para şirketinin birkaç gün içinde nasıl ortadan kaybolabileceğini hepimizi gördük."

"FTX'in iflası bizi çok şaşırttı. Yaşananlar bu sektörün ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Henüz herhangi bir düzenlemeye tabi değil, fakat olmalı, çünkü şu anda bizim gibi pek çok müşteri, yatırımcı ve ortak neler olup bittiği konusunda tam bir kafa karışıklığı içinde."

Bir gün önce FTX ile ilgili yürütülen dava karara bağlandı; Dolandırıcılık ve müşterilerin paralarını zimmetine geçirmekle suçlanan kripto borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried mahkemeye çıktı.

Manhattan'daki federal mahkeme kendisine 25 yıl hapis hapis cezası verdi.

Başlangıçta işadamı 110 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaydı, savcılar 50 yıl ceza talep etti ve Bankman-Friedom'un avukatları 6,5 yılda ısrar etti.

Sonunda hakim 25 yıl hapis cezasında karar kıldı.

Duruşmada borsa müşterilerinin 8 milyar dolar, yatırımcıların 1,7 milyar dolar ve alacaklıların 1,3 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı.