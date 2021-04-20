Mercedes'in en büyük gücü, nasıl zayıflığı haline dönüştü?

Lewis Hamilton, Emilia-Romagna GP'de Cumartesi günü Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in yaptıkları hataların da yardımıyla pole pozisyonunu almıştı. Ancak Verstappen, yarışa roket gibi başlangıç yapmasının ardından ilk virajda liderliğe yükseldi ve yarışın kalan bölümünü kontrolü altında tutarak kazanmayı başardı. Hamilton ise nadir hatalarından birisini yaparak geriledi ancak şansının da yardımıyla yükselerek ikinci olmayı başardı.

Mercedes'in Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin, yarışın ardından yaptığı açıklamada her iki şampiyonada lider durumda oldukları için mutlu olduklarını ancak Red Bull'la olan performans farkını kapatmaları gerektiğini söyledi.

Shovlin, "Aracımızı çok hızlı bir şekilde geliştirmezsek, şampiyonluğu kazanacaklar. Planımız gerçekten bu şekilde. Şu anda biz hâlâ kovalayan tarafız." dedi.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner ise şampiyonluk mücadelesinin çok minik farklarla devam edeceğini, bu senenin kilit noktasının lastik yönetimi olduğunu söyledi.

Mercedes'in 2021'deki yere basma gücünü azaltan kural değişiklikleri nedeniyle W12'nin arka tarafının dengesinde zorlandığı düşünülüyordu ancak takım ilk iki yarışta bu konuda büyük ilerleme kaydetti. Valtteri Bottas, Imola'daki Cuma günkü antrenmanları lider tamamlamasının ardından araçta "çok mutlu" olduğunu söylemişti.

Ancak Bottas'ın hafta sonu, sıralamalardaki çok farklı sorun nedeniyle geri planda başladı. Sıralamaların birinci seansında gridde 4. olabileceği kadar hızlı bir tur atan Bottas, sıralamaların 3. seansındaki turuyla ancak 8. olabildi.

Sıralamaların ardından konuşan Bottas, viraj girişlerinde sorun yaşadığını ve bunun Bahreyn'deki sorunlardan farklı olduğunu, yeni sorunun lastik ısıtmakla alakalı olduğunu söyledi.

Bu sorun yarışta daha da aşikar oldu. Bottas, serin koşullarda lastiklerini ısıtarak doğru aralığa getirme konusunda zorlandı. Fin sürücü bu yüzden yarışın ilk bölümünde ilk pitlere kadar Lance Stroll'ün arkasında takılı kaldı. Kuru zemin lastiklerine geçildiğinde ise daha yavaş araca sahip olan George Russell, Bottas'la farkı kapattı. O bölümde Russell'da, Bottas'tan iki tur önce takılmış lastikler vardı. Russell'ın atağı sonucunda iki pilot kaza yaptılar.

Bu durum, Mercedes'in talihinde bir değişiklik olduğunu işaret ediyor. Takım son senelerde geleneksel olarak daha serin koşullarda rakiplerinden hep daha güçlü oluyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum söz konusu.

Bottas, "Senelerdir sıcak koşullarda oldukça fazla zorlanırken serin koşullarda normalde iyi oluyorduk çünkü lastik ısıtmamız iyiydi. Aracı geliştirmek için gerçekten çalışıyoruz ancak lastikleri aşırı (hızlı) ısıtamıyoruz. Lastikleri hızlı ısıtmamız gereken zamanlarda bunu yapamamak olumsuz oluyor. Diğer taraftan bazı araçlar bizden daha iyi iş çıkarıyor."

"Şahsen, Lewis'e göre sıralamalarda bıçak sırtındaydım. Mesela 1. seansta lastikleri çalıştırdım ve o zaman, Q3 derecemden de daha hızlı bir tur attım."

"Pist ya da lastik sıcaklığında 1-2 derece fark yaratıyor. Bunu açıklamak zor. Açıkçası pist sıcaklığı havadaki bulut durumuna göre değişiyor. Bu da bir faktör olabilir." dedi.

Shovlin de Bottas'a durumu tersine çevirebilmesi için lastik ısıtmada yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Shovlin, "Lastik ısıtma konusunda genelde çok küçük farkların yol tutuşuna büyük etkisi olur. Ne yazık ki Valtteri, diğer birçok araca göre yanlış taraftaydı. Bunun sonucunda çok kötü bir sıralama pozisyonu aldı. Bu konuda onunla çalışmamız, neler olduğunu anlamasına yardımcı olmamız lazım."

"Yarışta araç takibinde ve geçişte zorlandı çünkü aracın ön tarafını kaybediyordu. Ancak aracın arkası da güçlü değildi ve bu da yine lastikleri ısıtma sorunuyla alakalıydı."

"Orta lastiklere geçtiğinde lastikleri ısıtırken arka sıralarda yer alan araçlar onu yakaladı. Yarış lideri Max de oradaydı ve orada yarışını sonlandıran olaylar zinciri tetiklendi."

"Bu yarışta yaşanan tüm olumsuzluklar, o koşullarda lastikleri ısıtmayla alakalıydı. Bunun için bir çözüm bulmalıyız. Bunu yaparsak, her şey yerine oturur." dedi.

Her ne kadar lastikleri ısıtma konusu W12'nin zayıf noktası olabilir ancak diğer taraftan Red Bull, Mercedes'in lastik yönetiminde daha iyi olduğu düşünüyor.

Hamilton, Bahreyn'de daha uzun süre kullandığı sert lastiklerle, daha yeni lastiklere sahip Verstappen'i arkasında tutarak kazanmayı başarmıştı.

Horner, Imola'da da benzer bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyor. Geçiş lastikleriyle Verstappen farkı 5 saniyenin üzerine taşısa da, lastik ömrünün sonuna gelindiğinde Hamilton Verstappen'i yakalamayı başardı. Verstappen, kuru zemin lastikleri için Hamilton'dan önce pite gelerek yerini korumayı başardı.

Verstappen o ana kadar her tur, kuru zemin lastikleri için ne zaman pite gelmeleri gerektiğini sordu. Pitler tamamlandıktan sonra fark yine 5 sn üzerine çıktı ancak Hamilton yine farkı kapatıyordu, ta ki Tosa'daki hatasına kadar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner "Mercedes ile performansımız açık bir şekilde çok yakın. Araçların farklı alanlarda güçlü ve zayıf yönleri var."

"Geçiş lastikleriyle performanslara bakarsak ilk başta biz daha hızlıydık, sonunda onlar daha hızlıydı. İki aracın lastik kullanma şekillerinin oldukça farklı olduğunu söyleyebilirim."

"Lastikleri çalıştırmaya başladıklarında, aynı lastiklerle temiz havada Mercedes çok rekabetçi göründü. Sonunda en hızlı turu bu şekilde attı."

"Çok yakın ve her alanda araçtan maksimumu almak önemli. Ancak tekrarlamam gerekirse, Mercedes Bahreyn'deki gibi lastik stintlerinde bizden biraz daha güçlü göründü." dedi.

Shovlin, Red Bull'un ne kadar avantaja sahip olduklarından emin olmadıklarını, bu yüzden Mercedes'in lastikleri ısıtma ve ömrünü uzun tutma arasında denge bulmaya çalıştığını söyledi.

Shovlin, "Her zaman lastik ısıtma ile ömrü arasında bir denge bulmaya çalışırsınız."

"Bu dengeyi doğru bulup bulmadığımıza bakmamız lazım. Geçiş lastiklerine bakarsak, evet Red Bull daha iyi bir şekilde lastiklerini ısıtmış gibi göründü ancak o bölümde Lewis'in aracında hasar vardı."

"Orta lastiklerde ise bu durum açık değildi. Lastik ısıtma konusunda onlara göre oldukça iyi olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

F1, Avrupa'da yaz mevsimine doğru ilerliyor. Gelecek yarışlardaki daha sıcak koşullar Mercedes'in özellikle Bottas'ın yaşadığı lastik ısıtma sorununa yardımcı olabilir.

Ancak şimdilik Mercedes'in kendisine göre daha hızlı görünen rakibine karşı puan avantajını korumaya çalışacağını söyleyebiliriz.