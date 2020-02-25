Mercedes'in DAS'ı yerleştirmesini sağlayan değişiklikler

Ön tekerlek (toe) açısını değiştiren bu sistem hem rakip takımları hem de taraftarları etkilemeyi başarırken bir taraftan Mercedes'in çözümünün yasallığı sorgulanmaya başlandı.

DAS sisteminin tüm detayları henüz açığa çıkmış değil ancak Giorgio Piola'nın son çizimi, Mercedes'in DAS sistemini yerleştirmek için neleri değiştirdiğini gösteriyor.

Mercedes AMG F1 W11 & W10 kıyaslama Fotoğraf: Giorgio Piola

Sol üst resimde kırmızı oklar ile gösterilen ve üst süspansiyon kolunun üzerinde yer alan iki silindir, bu seneki araçta kullanıldı. Bu bölüm, Mercedes'in DAS'ı nasıl yerleştirdiğine işaret ediyor.

Bu bölümün iç bölümde direksiyon sisteminin davranışını etkileyen daha geniş bir şema kapsamında kullanıldığı düşünülüyor.

Direksiyon kremayer dişlisinin, süspansiyon panelinin ön yüzüne yerleştirildiği ve karbon fiber kaplama ile kapatıldığı, direksiyon rot kollarının mümkün olduğu kadar ileriye konumlandırıldığı görülüyor.

Bu sayede onlar, aşağıdaki resimde görebileceğiniz üzere maksimum aerodinamik performans için alt süspansiyon kollarıyla konumlandırılmış.

Mercedes AMG F1 W11 ön süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

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