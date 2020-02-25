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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmesini sağlayan değişiklikler

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Mercedes'in DAS'ı yerleştirmesini sağlayan değişiklikler
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
25 Şub 2020 15:20

Mercedes, çift eksenli direksiyon (DAS) sistemiyle 2020 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen ilk testlerin en çok konuşulan takımı olmuştu

Ön tekerlek (toe) açısını değiştiren bu sistem hem rakip takımları hem de taraftarları etkilemeyi başarırken bir taraftan Mercedes'in çözümünün yasallığı sorgulanmaya başlandı.

DAS sisteminin tüm detayları henüz açığa çıkmış değil ancak Giorgio Piola'nın son çizimi, Mercedes'in DAS sistemini yerleştirmek için neleri değiştirdiğini gösteriyor.

Video: DAS sistemi nedir, nasıl çalışır, işe yarar mı? 

Mercedes AMG F1 W11 & W10 kıyaslama

Mercedes AMG F1 W11 & W10 kıyaslama

Fotoğraf: Giorgio Piola

Sol üst resimde kırmızı oklar ile gösterilen ve üst süspansiyon kolunun üzerinde yer alan iki silindir, bu seneki araçta kullanıldı. Bu bölüm, Mercedes'in DAS'ı nasıl yerleştirdiğine işaret ediyor.

Bu bölümün iç bölümde direksiyon sisteminin davranışını etkileyen daha geniş bir şema kapsamında kullanıldığı düşünülüyor.

Direksiyon kremayer dişlisinin, süspansiyon panelinin ön yüzüne yerleştirildiği ve karbon fiber kaplama ile kapatıldığı, direksiyon rot kollarının mümkün olduğu kadar ileriye konumlandırıldığı görülüyor.

Bu sayede onlar, aşağıdaki resimde görebileceğiniz üzere maksimum aerodinamik performans için alt süspansiyon kollarıyla konumlandırılmış.

Mercedes AMG F1 W11 ön süspansiyon

Mercedes AMG F1 W11 ön süspansiyon

Fotoğraf: Giorgio Piola

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Editör Giorgi Piola

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