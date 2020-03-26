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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Mercedes'in DAS sisteminin gerçek sırrı bu mu?

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Mercedes'in DAS sisteminin gerçek sırrı bu mu?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
26 Mar 2020 11:21

2020 Formula 1 sezonunun kış döneminde büyük ölçüde Mercedes'in DAS adını verdiği sistem konuşulsa da, Mercedes'in bu sisteminin aslında başka bir sistemin bir kolu olduğu düşünülüyor.

DAS sistemi oldukça ilginç bir hikaye oldu. F1 yönetiminin kış testlerinde tüm seansları canlı yayınlama kararı sayesinde, Mercedes'in araç üstü kamera görüntülerinden böyle bir sistem kullandığı ortaya çıktı.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın araç üstü görüntülerinden direksiyonunu ileri geri yönünde hareket ettirerek ön tekerleğin toe açısını değiştirmesi, F1 dünyasına bomba gibi düşmüştü.

O günden beri çift eksenli direksiyon sistemi F1 dünyasının en çok konuşulan konularının başında yer aldı. Bazıları sistemi överken, bazıları ise sistemin yasallığını sorguladı. Red Bull takımı, Avustralya'da yarış olsaydı ve Mercedes bu sistemi kullansaydı, protesto edeceğini açıkladı.

Herkes DAS'ın nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı ancak bazıları, bunun teknik bir yenilikten ziyade Mercedes'in daha faydalı bir şeyi gizlemek için kullandığı bir sistem olduğunu düşünüyor.

Hatta DAS'ın tamamen yeni bir çözüm olmadığı, Mercedes'in zaten kullanmakta olduğu bir sistemin gelişmiş versiyonu olduğu görüşü ortaya çıktı.

Bu sistem, tekerleklerin iç ve dış kısımlarının farklı açılanmasını sağlayan Ackerman prensibiyle alakalı bir sistem. Bu şekilde tekerlek açısında değişiklik yapmak, lastiğin farklı bir yol takip etmesini ya da kayma açısını iyileştirmeyi sağlıyor.

Mercedes, DAS sistemi ile Ackermann sistemini daha iyi çalıştırmayı başarmış gibi görünüyor.

Bu, süspansiyon geometrisinin ve direksiyon sistemindeki parçaların zekice bir yerleştirilmesiyle başarılmış gibi görünüyor. Bu sayede aracın kontrolü iyileştirilirken aynı zamanda lastiklerin performansı ve ömrü de iyileştirilmiş oluyor.

Ferrari SF1000 front suspension

Ferrari SF1000 front suspension

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, dinamik Ackerman sisteminin öncüsü olsa da, bu tarz sistemi kullanan tek takım değil. Ferrari'nin de buna benzer bir sisteme sahip olduğu, geçen sene bu karmaşık sistemi direksiyon sistemine bağladığı ve bu seneki araçta sürdürdüğü düşünülüyor.

Bu durum, Ferrari'nin DAS sistemini aracında uygulamak istemesi halinde avantajlı olacağı manasına geliyor.

Ferrari'nin Ackerman sisteminin ardından DAS sistemine geçip geçmeyeceğini iki konu belirleyecek. Sezon başladığında Red Bull ya da başka bir takım protesto edecek mi ya da bu sistem sayesinde kazanılacak zaman; harcanacak kaynağa ya da aracın ön tarafını yeniden paketleme çalışmasına değecek mi?

Anlaşılan o ki, bu sistem Mercedes'in 2019 aracı W10'da da yer alıyordu. DAS, yapbozun bir başka parçası gibi görünüyor. Takım DAS ile daha agresif açılar kullanabiliyor ve sistemi düzlükte sıfırlayabiliyor.

Bu sistem sayesinde viraj performansı ve düzlük hızı herhangi bir ödün vermeden korunmuş oluyor. Ayrıca daha az sürtünme nedeniyle lastiklerin ömrü uzuyor.

DAS, kuralların sabit kaldığı bir dönemde dahi takımların nasıl dahice fikirler üretebildiklerinin bir başka örneği oldu.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Giorgi Piola

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