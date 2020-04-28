Mercedes'in çift DRS'si neden yasaklandı?

2012'de Mercedes benzer bir durumla karşılaştı. FIA, sezon boyunca çift DRS adı verilen sistemin kullanılmasına izin verdi.

Bu, Mercedes'in 2011'in sonuna doğru çalışmaya başladığı başka bir sistemin üzerine kuruldu ve o dönemde Giorgio Piola tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Mercedes, o sene Japonya'da birçok farklı ön kanat tasarımı test etmişti. Piola, o hafta sonu mekanikerlerin ön kanadı kaldırmadan araca takıp çıkardıklarını fark etti.

Yani Mercedes mekanikerleri kanadın altında bir şeyleri saklamaya çalışıyordu ve Piola, bunu doğrulamak için doğru zamanı bekledi.

Mekanikerin kanattaki bir kanalda yer alan parçaları temizlemeye çalıştığı esnada Piola kanadın altını görmeyi başardı ve onun çizimini hazırladı.

Mercedes W02 ön kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Michael Schumacher'in Kore'deki kazasıyla birlikte bu teori doğrulanmış oldu. Aracın çekicilerle kaldırıldığı ve pite getirildiği esnada Piola aracın altına dair daha farklı fotoğraflar çekmeyi başardı.

Takım patronu Ross Brawn, daha sonra Piola'yı buldu ve kendisini bu keşiften ve çiziminden dolayı tebrik etti. Piola, kanal çıkışlarını doğru dürüst görmeden tam olarak çizmeyi başarmıştı.

Bu W-kanal çözümü, ön kanadın çalışma özelliğini değiştiren pasif bir çözüm gibiydi. Yani düzlükte DRS'nin kullanıldığı esnada ön kanadın da yere basma gücü düşürülüyor ve böylece sürüklenme azaltılıyordu.

Sistem, DRS'nin sınırsız kullanıldığı sıralamalar için iyiydi ancak yarışta dengeyi bozucu olabilirdi.

Her ne olursa olsun çözüm çok uzun süre sporda kalmadı ve FIA, burunda yer alan kanalların pilotun soğutulması dışında kullanılmayacağını kurallara ekledi.

Çift DRS'yi iyileştirmek

Çift DRS, orijinalde W-kanal konsepti üstüne yerleştirildi. Sistem çok karmaşık değildi ancak F-kanalda olduğu gibi şasi içerisindeki boşluklar kullanılarak hazırlanıyordu. Bu yüzden diğer takımlar kendi sistemlerini hazırlamak yerine bu sistemin yasaklanmasını istediler.

Bu sistemin kanal çalışması aracın sadece ön ya da arka kanadında yer almıyordu, aracın bir ucundan diğer ucuna uzanıyordu. Yani W-kanalın aksine, artık pasif bir çözüm değildi ve DRS devreye girdiğinde aracın hem ön hem de arka kanadının çalışmasını durduruyordu.

Mercedes W03 ön kanat altı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu fikir o dönemde uygulama açısından yeteri kadar iyi olsa da, uzun bir geleceğe sahip olmadı. FIA, sistemin sadece 2012'de kullanılabileceğini duyurdu ve buna ek olarak Mercedes, ön ve arka kanatları tasarlarken yeteri kadar esneklik sağlamaması nedeniyle sistemin aerodinamik açıdan negatif yanının olduğunu fark etti.

Hatırlarsanız, o dönemde esnek kanatlar gündemdeydi ve bu sistem nedeniyle Mercedes, kendi ön kanadından maksimumu alamıyordu.

Örnek vermemiz gerekirse, takımın arka kanat kenar plakaları belli bir kalınlıkta olmak zorundaydı. Sadece kanal sistemi için değil, DRS'nin aktifleşmesini sağlayan sistem için de bu gerekliydi.

Peki bu sistem tam manasıyla boşa bir çalışma mıydı? Hayır. Aşağıdaki çizimde Red Bull'un kendi çift DRS'sini farklı bir şekilde geliştirdiğini görebilirsiniz.

Red Bull RB8 çift DRS tasarımı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull'un Suzuka'da tanıttığı çözüm, kural değişikliği nedeniyle sadece birkaç yarış kullanılabildi. Ancak takım, sistem yasaklanacak olsa da çift DRS'nin kullanılmasının avantaj kazandıracağını düşündüğü için birkaç yarış da olsa kullanmaya karar verdi.