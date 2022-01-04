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Formula 1 Haberler

Mercedes'in çalıştırdığı motor 2022'ye aitmiş

Ekleyen:
, Şef Editör

Bazı şüphecilerin aksine Mercedes'in geçtiğimiz haflarda çalıştırdığı güç ünitesi, 2022'ye ait görünüyor.

Mercedes'in çalıştırdığı motor 2022'ye aitmiş

Mercedes, geçtiğimiz haftalarda 2022 Formula 1 motorunu çalıştırmış ve o anları da videoya çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu, herkes için şaşırtıcı bir durumdu çünkü motor üreticileri genellikle yeni motorları Ocak ayının sonuna veya Şubat ayının başına doğru tamamen hazır hale getiriyorlar. Oysa Mercedes bunu daha henüz Aralık ayında yaptı.

Bunun üzerine Mercedes'in yeni motoru değil, 2021 ünitesini çalıştırdığı gibi tuhaf bir iddia ortaya atıldı.

Ancak takımdan da belirtildiği üzere Mercedes'in çalıştırdığı ünite, 2022 yılına aitti ve ilk deneme sorunsuz şekilde gerçekleşti.

Bu, Mercedes için elbette iyi bir haber çünkü her şeyi plana göre gidiyor ve aynı zamanda rakip takımlara da işlerin yolunda olduğuna dair önemli bir mesaj vermiş oluyorlar.

Buna ek olarak Mercedes'in kış arasından önce motoru geliştirmek ve hazırlamak için çok fazla çaba ve zaman ayırdığını da gösteriyor.

Gelecek yıl F1'de %10 etanol içeren  yakıtlara geçilecek ve bu da performans anlamında düşüşe neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin bu kayıptan kaynaklanan beygir gücü kaybını telafi ettiği ve yeni motorlu alakalı her şeyin yolunda gittiği belirtilmişti.

 
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