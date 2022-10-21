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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Analiz

Mercedes'in büyük taban güncellemeleri açığa çıktı

Austin'e bu sezonki son güncelleme paketini getiren Mercedes'te tabanda büyük değişimler var.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Mercedes'in büyük taban güncellemeleri açığa çıktı
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Mercedes, bu sezonki son büyük güncellemelerini Austin'e getirdi ve aracında önemli değişiklikler yaptı. 

Dün, sizlere W13'ün ön kanadındaki değişikliklerden bahsetmiştik. Tahmin ettiğimiz gibi, araçtaki güncellemeler sadece ön kanatla sınırlı kalmadı ve bugün tabandaki güncellemeler de ortaya çıktı. 

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Tabanda, hava akışının yönünün ve rotalarını değiştiren değişimlere gidilmiş. Bu değişimler, 2023 aracında göreceklerimizin neredeyse son hâli olabilir mi? Gelin birlikte bakalım. 

Aşağıdaki görselde, ufak daire içerisinde Mercedes'in güncellenmiş ön kanadı yer alıyor. Görebileceğiniz üzere yeni ön kanatta 5 akım yönlendirici var. Dairenin altındaki büyük çizimde ise Mercedes'in eski ön kanadı var. Eski ön kanatta sadece 3 yönlendirici yer alıyordu. 

Mercedes W13 ön kanat: Daire içindeki çizim yeni, 5 akış yönlendiriciye sahip ön kanadı gösteriyor. Büyük çizimde ise eski ön kanat var.

Mercedes W13 ön kanat: Daire içindeki çizim yeni, 5 akış yönlendiriciye sahip ön kanadı gösteriyor. Büyük çizimde ise eski ön kanat var.

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ön kanattan dün de yeteri kadar bahsettik. Şimdi tabandaki güncellemelere bakalım. W13'ün tabanında göze çarpan ilk şey, Venturi kanallarının girişinde yer alan hava akış yönlendiricisi. 

Aşağıdaki görselde beyaz okla gösterildiği gibi, Venturi kanallarının girişinde yeni bir akış yönlendirici yer alıyor. Bu çözüm, RB18'dekine oldukça benziyor. 

Alman ekip, tabana giden havanın akım yönünün ve modelini değiştirerek aerodinamik verimliliği artırmayı hedefliyor. Buna ek olarak, haberin kapak fotoğrafında görebileceğiniz üzere tabanın uç kısımlarında da farklı tasarımlar deneniyor. 

Mercedes W13, dettaglio del deviatore di flusso davanti alle bocche dei canali Venturi

Mercedes W13, dettaglio del deviatore di flusso davanti alle bocche dei canali Venturi

Photo by: Giorgio Piola

Tabanın arkasında ise büyük hafifletme çalışmaları yapıldı. Farklı karbon fiber yüzeyleri denendi ve dikkatli bir şekilde çalışılarak araç hafifletildi. 

Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi bantlı bölümün solunda yeni bir karbon yer alıyor. Bu bölüm, aracın yere basma gücü için çok önemli ve oldukça hassas. 

Bantların orada yer almasının sebebi ise araçta kablolu sensörler yer alacak olması. Mercedes, yeni güncellemelerin etkisini tamamen anlayabilmek için aracına kablolu sensörler yerleştirdi. Bu bantlar da onları saklamaya yarıyor. 

Mercedes W13: Yeni, daha hafif karbon kullanılıyor

Mercedes W13: Yeni, daha hafif karbon kullanılıyor

Fotoğraf: Giorgio Piola

 

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