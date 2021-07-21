Mercedes'in Britanya GP'de kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Silverstone pistinin karakteristik yapısı kazanmasına yardımcı olsa da, takım bir süredir konuşulan güncellemeler sayesinde ilerlemeyi başardı.

Red Bull sene boyunca küçük küçük bir sürü güncelleme getirirken, Mercedes tek seferde daha büyük güncellemeler getirmeyi tercih etti. Güncellemeler daha çok 2021 kural değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan aerodinamik olumsuzlukları çözmek için aracın orta kısmında yapıldı.

Mercedes, rakip takımlar gibi sorunları kademeli olarak çözmek yerine onları analiz ederek tek seferde çözmeyi tercih etti.

Mercedes'in Britanya GP güncellemelerine yakından bakalım...

Mercedes AMG F1 W12 sidepod ve deflektör güncellemeleri Fotoğraf: Giorgio Piola

1 numaralı ok ile gösterilen bölümdeki dikey parça kısaltıldı ve bu sayede panjur tarzındaki kanatçıklar daha ileriye uzatıldı ve hava akımına olan etkileri arttırıldı.

Ana deflektör kanadı yani sidepod yanında yer alan dikey kanat (2) iki parçaya ayrıldı. Önceden bu kanat kıvrılarak sidepod üzerinden yatay bir şekilde uzatılırken, Britanya GP güncellemesinde kıvrımlı bölümden itibaren dikey ve yatay bölümler ayrıldı.

Bu düzenleme sayesinde sidepod üzerinde yer alan yatay kanadın ucu, gridde birçok araçta gördüğümüz gibi yukarı doğru kıvrıldı. Bu Mercedes açısından ilginç bir U dönüşü oldu çünkü takım 2019 Japonya GP'de benzer bir tasarıma geçmiş ancak 2020'de eski tasarıma geri dönmüştü.

3 numaralı ok ile gösterilen bölümde, tabanın ilk dalgalı kısmı öncesine göre yumuşatılırken ana dikey kanat bir bütün halinde tabana bağlandı. Bunların dışında ise 4 numaralı ok ile gösterilen 3. r şeklindeki kanatçık tabana eklendi.

4 ve 5 numaralı bölümdeki dalgalı kısımların dalga şekli kaldırıldı ve onun yerine daha düz bir tasarım kullanıldı. Bu değişikliğe paralel olarak ise tabanın üstüne ekstra yatay kanatlar eklendi.

Birçok araçta sidepod ile taban arasında farklı sayıda ya da şekillerde kanatçıklar artık standart haline geldi. Mercedes, 6 ve 7 numaralı oklar ile gösterilen bölümlere 2 tane 4'erli kanatçık dizisi ekledi.

Red Bull da zorlamayı sürdürüyor...

Red Bull Racing RB16B yeni tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu sene hemen hemen her yarışa güncellemeler getiren Red Bull, güncellemeler açısından pilotlarında farklı aşamalarda ilerlemeye devam ediyor. Her yeni güncelleme hazır olur olmaz ilk başta Max Verstappen'e verilirken bir yarış sonra Sergio Perez'e veriliyor.

Takım, Silverstone'da Verstappen'in RB16B'sinde yeni bir çözüm kullandı.

Tabanın orta bölümünde hava akımını dışarıya doğru yönlendirmeye yardımcı olacak, yani arka lastik bölgesindeki bozulmayı engelleyecek 3 basamaklı kanat sistemi kullanıldı.