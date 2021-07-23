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Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, Britanya Grand Prix’sinde aracın ve takımın iyi bir performans göstermekten “başka çaresi olmadığını” dile getirdi.

Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”

Brackley merkezli takım, Silverstone’daki yarış öncesinde Red Bull’a karşı arka arkaya 5 yarış kaybetmişti ve böylece Avusturyalı ekip, iki şampiyonada da puan farkını artırmıştı.

Bu nedenle Mercedes, kendilerine daha uygun bir pist olan Silverstone’da, Red Bull’a kıyasla daha güçlü bir performans ortaya koyarak şampiyonluk umutlarına tutunmak için büyük bir baskı altındaydı.

Britanya Grand Prix’sinde ise Mercedes, Lewis Hamilton ile galibiyeti kazanmayı başardı.

Alman takım, hafta sonu öncesinde bu yarışın onlar için ne kadar önemli olacağını bildiklerini ve bu nedenle, hissettikleri baskının oldukça fazla olduğunu kabul etti.

Pist üstü mühendis şefi Shovlin, “Bence bizim en önemli olan nokta getireceğimiz güncelleme paketiydi. Bu pist, geçmişte aracımıza ve özellikle de Lewis’e oldukça uyan bir pistti. Bu nedenle, buraya gelirken, iyi bir performans gösterememekten korkuyorduk. Eğer böyle olsaydı, yaptığımız her şeyi çok dikkatlice incelememiz gerekecekti.”

“Şampiyonadaki durum düşünüldüğünde, kesinlikle puan kazanmamız gerekiyordu çünkü aradaki farkın daha fazla artmadığından emin olmalıydık.”

“En önemlisi de aracın ve takımın iyi bir performans göstermesinden başka çaremiz yoktu. Bu nedenle, hâlâ şampiyonluk mücadelesinin peşini bırakmadığımızı gösterebilmek çok rahatlatıcıydı.” dedi.

Mercedes, Silverstone’a oldukça kapsamlı bir güncelleme paketi getirmişti. Lastik bölgelerinden aracın zeminine kadar birçok yerde değişiklik yapıldı.

Mercedes’in CTO’su James Allison ise Hamilton’ın sıralama turlarındaki hızının bu güncellemelerin işe yaradığını kanıtladığını düşünüyor.

Allison, “Piste iyi bir aero paketi getirdik, kesinlikle performansımızda bir gelişme gördük ve bundan çok mutluyuz.”

“Griddekilere kıyasla bu hafta sonu daha fazla ilerleme kaydettiğimizi görebilirsiniz, Red Bull’a daha da yakınlaştık ve sonuç olarak daha rekabetçi bir hafta sonu geçirdik.”

“Bu hafta sonundan, güncellemeler hakkında oldukça memnun ayrıldık. Daha fazlası gelecek mi? Belki ama bu, gelişim programımız dahilinde bu yılki son büyük güncelleme paketimizdi.”

“Sadece, önümüzdeki sene kullanacağımız araç üzerindeki çalışmalarımızdan bizi uzaklaştırmayacak bazı küçük değişiklikler yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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