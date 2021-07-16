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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes, Britanya GP'den itibaren Red Bull'la mücadele etmesine yardımcı olacak güncellemelerin bir bölümünü açığa çıkardı.

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Mercedes her ne kadar mayıs ayındaki İspanya GP'den bu yana yarış kazanamamış olsa da güncellemelerin mücadeleye devam etmesini sağlamasını umuyor.

Red Bull şu ana kadar genellikle yarıştan yarışa agresif güncellemeler getirirken Mercedes daha muhafazakar bir yaklaşım sergilemişti.

Mercedes şu ana kadar genel olarak tabanında ve difüzöründe küçük düzenlemeler yaptı. Şimdi ise daha büyük bir güncelleme getirdi.

Britanya GP öncesinde birçok kez güncellemelerden bahseden Mercedes, sonunda pit yolunda güncellemelerinden bazılarını açığa çıkardı.

İlk görüntü itibariyle Mercedes'in güncellemeleri görüntü açısından dramatik farklara sahip değil. Bunun yerine Mercedes hava akımını iyileştirmeye yardımcı olacak ince düzenlemeler yapmış.

Bargeboard ve sidepod bölgesinde yer alan dikey kanatlar düzenlenirken, bargeboard bölgesindeki bumerang kanat birkaç katmana bölünmüş.

Bunlardan en altta yer alanlar, deflektör bölgesindeki güncellenen panjur kanatçıklarla bağlanmış durumda. Bunun dışında ön taraftaki dikey deflektör kanat kesildi ve jaluzi kanatçıklar öne doğru uzatıldı.

Sidepoddaki deflektör kanadın dininde yer alan 2 tane r şeklindeki kanada 3. daha uzun bir kanatçık daha eklendi.

Bu düzenlemelerle birlikte takım, hava akımının uyumlu olması için arka tarafı da optimize etti ve tabanın o bölgesine dışa doğru yönlendirilmiş 4 kanatçık eklendi.

Ayrıca tabanın ön tarafındaki dalgalı kısmında değişiklik yaptı ve zemindeki dalga kaldırıldı ancak yine de iki katmanlı yapı korundu.

Mercedes pilotları, takımlarının W12'yi iyileştirmek için yaptığı güncellemelerden memnun olduklarını ancak güncellemelerin durumu aşırı değiştirecek kadar büyük olmadıklarını söylediler.

Lewis Hamilton, "Araçta çok fazla değişiklik var ancak son yarışlarda Red Bull'la gördüğümüz farka göre devasa güncellemeler değil. Ancak yine de farkı hızlı bir şekilde kapatma açısından kesinlikle yardımcı olacak." dedi.

Valtteri Bottas, "Tam olarak bir sayı veremem. Devasa şeyler değil ancak küçük de değiller. Nasıl olduklarını göreceğiz. Cuma günü, araçların tek turda ne kadar hızlı olduklarını bulacağız." dedi.

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