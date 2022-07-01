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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Mercedes F1 takımı, kendi evi Britanya'da aracına ekleyeceği güncellemeleri açığa çıkardı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı
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Yarış hafta sonu başlamadan önce FIA'ya gönderilen belgede Mercedes ön süspansiyonda, sidepodun ön tarafında, tabanda, arka kanatta ve tabanın uç kısmındaki kanatta güncelleme yaptığını bildirdi.

Mercedes, ön süspansiyonda itme koluna ve süspansiyonun arka kolunun şasiye birleştiği noktaya hacim kattı.

Takım, bu küçük değişiklikteki amacın o bölgedeki yerel hava akımını şasi yanlarına yönlendirmek, bu sayede taban altındaki akışı iyileştirmek için bir girdap oluşturmaya yardımcı olmak olduğunu açıkladı.

Mercedes W13 detay

Mercedes W13 detay

Fotoğraf: Jonathan Noble

Mercedes, sidepodun önünde şasinin yanlarında yer alan, radyatör kanalına giden hava akımı kalitesini artırmaya yardımcı olan ve gelişmiş soğutma performansı sağlayan kanatların pozisyonunu da güncelledi.

Takım, ayrıca taban kenar kanadındaki boşluğu ileri doğru genişletirken, aynı zamanda kamber açısını arttırdı. Bu iki değişiklikler, tabanın yükünün ileriye doğru alınmasını hedefleniyor.

Diğer taraftan üzerindeki basınç deltasını artırmak için tabanın ön tarafında yer alan kanatta küçük bir kamber değişikliği yapıldı. Bu değişiklik tabanın yükünü arttırır ve ayrıca difüzöre giden akışı iyileştirir.

Mercedes W13 detail

Mercedes W13 detail

Photo by: Uncredited

Taban altındaki hava akışını iyileştirmek için yapılan değişikliklerden birisi de tabanın en uç kısmındaki kanatta, yani eskiden tea tray (çay tepsisi) adını verdiğimiz alanda bulunan kanatta yapılan güncelleme oldu.

W13'ün arka tarafında, çok fazla yere basma gücü kaybetmeden sürtünmeyi azaltmayı hedefleyen, bu piste özel olarak yeniden profillendirilmiş bir arka kanat ucu bulunuyor.

Mercedes W13 arka detay

Mercedes W13 arka detay

Fotoğraf: Uncredited

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan George Russell, araçtaki yeni güncellemeler sayesinde Ferrari ve Red Bull ile mücadele etmeyi umduklarını söylemişti.

Son dönemdeki tümsekli asfalt yüzeyine sahip pistlerde zorlanan Mercedes'in pürüzsüz asfalta sahip Silverstone'da daha iyi olması beklenen bir şeydi. Bu güncellemelerle takım, daha iyi olmayı hedefliyor.

Russell, "Silverstone'un yüksek hızlı yapısı, daha pürüzsüz asfaltı kesinlikle daha önceki üç yarışa göre bizim lehimize olacak."

"Ancak yine de mücadeleci olacağımızın garantisi yok çünkü daha önce de söylediğim gibi, gittiğimiz her yarışta, araçta farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Ancak bu hafta sonu sadece güncellemeler sayesinde değil, aynı zamanda pistin yapısı sayesinde daha rekabetçi olacağımıza inanıyoruz." demişti.

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