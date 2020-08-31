Mercedes'in Belçika'da daha iyi olmasını sağlayan güncellemeler

Son dönemde Red Bull, Mercedes'e yaklaşmış gibi görünse de şampiyona lideri takım araçta yaptığı değişiklikler ve düşük yere basma gücü paketini iyi optimize etmesiyle bu tehdide cevap verdi.

Mercedes F1 W11 fins comparison Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, burnun iki yanına L şeklindeki kanatçıkları ekleyen ilk takımlardan birisiydi ve uzun süre bu parçaları değiştirmeden kullandı.

Ancak Belçika GP güncellemesinde Mercedes, bu parçaları büyütürken şeklini de daha kıvrımlı bir hale getirdi. Son güncelleme ile bu kanatlar, Red Bull aracındakine daha benzer bir şekle sahip oldular.

Bunun yanında şasinin yanında yer alan ve bu sene dikkat çeken uçak kanadı şeklindeki kanatların şeklinde de hafif değişiklik yapıldı. Doğal olarak bu değişiklikler, bu bölgedeki hava akımında değişikliğe neden oldu.

Aracın orta bölümünde, bargeboard ve sidepod yanındaki kanatlarda da önemli değişiklikler yapıldı. Sidepod yanındaki tüm parçalar, bir miktar geriye çekildi.

Muhtemelen aracın genel aerodinamik dengesini pistin yüksek hızlı yapısına göre ayarlamak için bu değişiklikler yapıldı.

Bargeboard'un birinci ana dikey elemanı düzleştirilirken (kırmızı ok), boyu arttırıldı. Bunun sonucunda ikinci parçanın şeklinde de değişiklik yapıldı.

Beyaz ok ile gösterilen tırtıklı dikey parçalar kısaltıldı ve sidepod kenarında yer alan kanatlarla bargeboard arasında köprü görevi gören mavi ok ile gösterilen yatay kanatların sayısı 5'ten 4'e düşürüldü.

Bu kanatların altındaki yeşil ok ile gösterilen at nalı şeklindeki kanatların şekli değiştirildi. Bunun yanında sidepoddaki hava girişinin altında ekstra soğutma girişine sahip olan Mercedes, Spa güncellemesinde bunun pozisyonunu ve şeklini değiştirdi.

Mercedes F1 W11 rear wing detail British GP Photo by: Giorgio Piola

Mercedes F1 W11 rear comparison Photo by: Motorsport Images

Mercedes ayrıca, en son Silverstone'da kullandığı tek destek kollu arka kanadı yeniden kullandı.

Takımın arka kanatta ne kadar fazla yere basma gücünü kırptığını üstteki resimden kıyaslayabilirsiniz. Soldaki resimde Avusturya paketi, sağdaki resimde ise Belçika paketini görüyorsunuz.

Bu resimde aynı zamanda soğutma çözümlerinin de farklılaştığını görebilirsiniz. Spa'da normalde sürüklenmeyi iyileştirmek için daha az soğutma çıkışı kullanılmasını beklersiniz ancak Mercedes'in performans ve dayanıklılık için daha fazla soğutma çıkışı kullandığı görülüyor.

Sidepod ve motor kapağı bölümlerinin yüksekliği ve şekilleri büyük ölçüde aynı kalmış gibi görünüyor.