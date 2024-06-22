Mercedes'in Barselona'ya getirdiği yeni taban, neden FIA'nın resmi belgelerinde yer almadı?

Araçlara İspanya Grand Prix'si için getirilen güncellemeleri detaylandıran resmi FIA belgelerinde Mercedes'te hiçbir değişikliğin yer almaması Cuma gününden beri merak uyandırdı.

Sezonun bir sonraki Avrupa aşamasının başlamasıyla birlikte, altı haftada beş yarışlık kritik bir dönemin parçası olarak Mercedes'in Barselona’da yapacağı değişikliklerle ön planda olması bekleniyordu.

Gerçekten de Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kanada Grand Prix'sinden sonra bu yarış için yeni parçaların geleceğini açıkça söylemişti.

"Gittiğimiz yöne bakılırsa her hafta sonu performansımızı artırıyoruz ve Barcelona'da da bize yardımcı olacak yeni parçalar geliyor"

"Bu yüzden bu olumlu yönde devam edebileceğimizi umuyorum." dedi Wolff.

Motorsport.com tarafından daha sonra ortaya konulduğu gibi, İspanya için bu güncelleme paketindeki en temel parça mevcut F1 araçlarının en kritik performans unsurlarından biri olan yeni bir taban idi.

Normalde, gelen yeni parçalar rakip takımlara ve medyaya Cuma sabahı FIA tarafından resmi olarak yayınlanan 'Araç Sunum Beyanları' adı verilen belgelerle bildirilirdi.

Bu belgede, takımların kullandığı tüm yeni bileşenleri detaylandırılır ve bu güncellemelerin amacına dair bir açıklama bulunur.

Mercedes W15 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Bu belge F1'in Spor Yönetmelikleri'nin 19.1 c) maddesinin bir gereğidir ve ilgili madde şöyledir:

"Her yarışmacı; medya delegesine, daha önceki bir Yarışma veya TCC'de (mevcut arabaların testi) kullanılmamış ve Yarışmada kullanılacak olan tüm ana aerodinamik ve gövde bileşenleri ve düzeneklerin adını ve kısa bir açıklamasını içeren özet bir belge sağlamalıdır."

Mercedes'in İspanya bildirisinde yeni tabanın olmaması, Alman üreticinin belki de bir engelle karşılaştığını ve yeni parçanın tanıtımını ertelediğini düşündürdü. Ancak durum böyle değil; takım aslında yeni tabanı kullanıma soktu.

Peki Mercedes yeni tabanı nasıl olup tanıttı ama FIA'ya bildirmesi gerekmedi? Yanıt, Mercedes'in tabanda neyi değiştirdiği ve kuralların neyi gerektirdiği konusunda yatıyor.

19.1 Maddesi'nin gereklilikleri tamamen yeni 'aerodinamik ve gövde' bileşenlerine ilişkindir: Yani araç üzerinde şekli değişmiş veya yeni bir şekilde değiştirilmiş herhangi bir şey.

Mercedes'in tanıttığı yeni tabanın aslında görünümünde bir değişiklik olmadı, sadece şimdiye kadar kullanılanın daha hafif bir versiyonu. Bu yüzden, aerodinamik açıdan ve kurallar açısından resmi olarak aynı olarak kabul ediliyor ve FIA'ya bildirilmesi gerekmiyor.

Mercedes'in bakış açısından, aracın bu kadar alçak bir kısmında ağırlık tasarrufu sağlamak, özellikle aerodinamik ve araç dinamiği açısından kritik bir pist olan Barcelona'da performans artışı sağlayacaktır.