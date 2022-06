Mercedes'in Bakü'ye getirdiği ufak güncellemeler ne anlama geliyor?

Takım her ne kadar aerodinamik ve mekanik güncellemelerin çoğunu Lewis Hamilton ve George Russell'ın sezon başından beri şikayetçi olduğu dalgalanma sorununu gidermeye odaklamış olsa da, tüm çabalarını tek bir sorunu çözmeye harcadıkları da söylenemez. Bunun yerine, dalgalanma sorununun tamamen giderilmesinin ardından yeniden mücadeleye dönebilmelerine yardımcı olması amacıyla, düzenli gelişim eğrisini sürdürmekteler.

Bakü'de karşımıza çıkan yeni ayna tasarımı bu durumun en büyük örneği. Büyük resme baktığımızda çok büyük etkisi olmayan bu güncelleme, Mercedes'in benimsediği zihniyetin bir kanıtı.

Ayna tasarımı ufak bir destek içeriyor, benzer bir parça -metal bir destek kolu- ayna güncellemesini de içinde barındıran Yan Etki Yapısı (SIS) kaplamasının altında da bulunmakta. Ancak SIS'in üst yüzeyinde parçalı destek düzenini kullanan Mercedes, tabandaki bu parçayı destek amacıyla kullanmıyor, amaç tamamen aerodinamik kazanç sağlayabilmek.

AlphaTauri'nin de kullandığı bir özellik olan SIS'in üst yüzeyindeki hava akışını etkilemek için kullanılan çok katlı taban tasarımı gibi, bu yeni taban da yönetmeliklerde belirtilen kurallar dahilinde tasarlandı.

Bu da, tüm tartışmalara rağmen yeni aynaların tamamen yasal olduğu anlamına geliyor.

Değişiklik çok küçük ve performans açısından muhtemelen önemsiz, ayrıca W13'ün hızlı olup olamaması halen dalgalanma sorununun çözülmesine bağlı, ancak takım aracı geliştirmeye devam etmeleri gerektiği konusunda oldukça net.

George Russell, Mercedes W13, is returned to the garage

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images