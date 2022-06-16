Mercedes'in Bakü'ye getirdiği ufak güncellemeler ne anlama geliyor?

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Takım her ne kadar aerodinamik ve mekanik güncellemelerin çoğunu Lewis Hamilton ve George Russell'ın sezon başından beri şikayetçi olduğu dalgalanma sorununu gidermeye odaklamış olsa da, tüm çabalarını tek bir sorunu çözmeye harcadıkları da söylenemez. Bunun yerine, dalgalanma sorununun tamamen giderilmesinin ardından yeniden mücadeleye dönebilmelerine yardımcı olması amacıyla, düzenli gelişim eğrisini sürdürmekteler.

Bakü'de karşımıza çıkan yeni ayna tasarımı bu durumun en büyük örneği. Büyük resme baktığımızda çok büyük etkisi olmayan bu güncelleme, Mercedes'in benimsediği zihniyetin bir kanıtı.

Ayna tasarımı ufak bir destek içeriyor, benzer bir parça -metal bir destek kolu- ayna güncellemesini de içinde barındıran Yan Etki Yapısı (SIS) kaplamasının altında da bulunmakta. Ancak SIS'in üst yüzeyinde parçalı destek düzenini kullanan Mercedes, tabandaki bu parçayı destek amacıyla kullanmıyor, amaç tamamen aerodinamik kazanç sağlayabilmek.

AlphaTauri'nin de kullandığı bir özellik olan SIS'in üst yüzeyindeki hava akışını etkilemek için kullanılan çok katlı taban tasarımı gibi, bu yeni taban da yönetmeliklerde belirtilen kurallar dahilinde tasarlandı.

Bu da, tüm tartışmalara rağmen yeni aynaların tamamen yasal olduğu anlamına geliyor.

Değişiklik çok küçük ve performans açısından muhtemelen önemsiz, ayrıca W13'ün hızlı olup olamaması halen dalgalanma sorununun çözülmesine bağlı, ancak takım aracı geliştirmeye devam etmeleri gerektiği konusunda oldukça net.

George Russell, Mercedes W13, is returned to the garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından Mercedes'in neden takımın karşı karşıya olduğu genel sorunlar açısından bu kadar önemsiz görünen bir şey ürettiği sorulduğunda, pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin, "Bu çok, çok küçük bir değişiklik."

"Ancak yeterince hızlı olmayan bir aracınız olduğunda, tüm kaynakları rüzgar tünelindeki geliştirme çalışmalarına ayırmak istemezsiniz. Bu sadece zaman kaybı."

"Bir yandan aracın zıplaması ve sürüşü ile ilgili temel sorunları çözmeye çalışıyoruz, ancak performans açısından yeterli bir seviyeyi koruduğumuzdan da emin olmak zorundayız. Büyük resmi olumsuz etkileyecek hamlelerden kaçınmaya çalışıyoruz."

"Bununla birlikte elimizdeki parçalara bakıyoruz ve ilerlediğimiz yolda -küçük adımlar bile olsa- bize yardımcı olacaklarını düşünüyorsak araca yerleştiriyoruz."

"Bu tür parçalar önemsizdir ancak yerimizde saymadığımızdan emin olmak için yapmaya devam etmemiz gereken tipik şeylerdir." dedi.

Ferrari F1-75 mirror Photo by: Giorgio Piola

Ferrari tarafındaki ufak değişiklikler

Bakü'de ayna tasarımını değiştiren tek takım Mercedes değildi, Ferrari de -gridde benzer bir çözüme sahip diğer birçok takım gibi- küçük bir aerodinamik kazanç için değişiklikler yaptı.

Kokpit geçişinin (iç kısım) yanında kıvrımlı bir bağlantı noktasına sahip olmak yerine, artık kokpit geçişinin üstünde aynanın yatay kısmının kesiştiği dikey bir yüzey var.

Bu yüzey, hava akışını yönlendirmeye yardımcı olacak bir kanatçık oluşturmakta.