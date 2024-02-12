Mercedes'in B planı Alonso olabilir!

Tüm dünya Fernando Alonso'nun ne kadar önemli bir Formula 1 şampiyonu olduğunu biliyor. Olağanüstü yeteneklerini kimseye hatırlatmasına gerek yok.

2024 sonunda kontratı bitecek olan Alonso, yaşına rağmen harika bir iş çıkardığı için hâlâ gridin gözde isimlerinden birisi.

Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılma kararı almasıyla, sürücü pazarı için kilit bir isim halien geldi.

Bugün verdiği röportajda kendisi, Hamilton ve Max Verstappen'i kastederek "Gridde üç hızlı dünya şampiyonu var ve 2025 için uygun olan tek kişi benim." diyerek niyetini biraz belli etti.

Alonso'nun Aston Martin'in ilgisine rağmen hemen kontrat yenilememesi ve "Yılın ilk birkaç ayında ilgileneceğim bir şey olacak." demesi, İspanyol pilotun işleri ağırdan aldığını gösteriyor.

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Alonso'nun Mercedes'in listesinde yer aldığı yönünde iddialar var fakat İspanyol pilot henüz bir temas olmadığını açıkça belirtti.

The Race, Mercedes'in A planının, F2'deki ilk sezonuna başlamaya hazırlanan 17 yaşındaki Andrea Kimi Antonelli olduğunu iddia etti.

Mark Hughes'ın haberine göre Antonelli, takım içinde 'yeni Verstappen' olarak görülüyor ve Toto Wolff'un Hollandalı pilotta yaptığı "hatayı" tekrarlamak istemediği belirtiliyor.

Antonelli bu sezon beklenen başarıyı yakalarsa, doğrudan Hamilton'ın yerine geçmesi çok güçlü bir olasılık.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği haberi duyurulmadan önce Antonelli'nin, Williams'ta iki yıl geçirmesi ve F1'e ayak uydurması planlanıyordu.

Hamilton hamlesi potansiyel olarak mevcut durumu değiştirdi.

Eğer F2 sezonu beklentileri karşılamazsa, o zaman Mercedes'in B planının Alonso olacağı iddia edildi. Böylece Antonelli de ana plana geri dönecek.

Bu da Alonso'nun birkaç ay beklemek istemesinin nedeni bu olabilir.

Eğer Aston Martin 2023'ün başlarında olduğu gibi bu sezonun genelinde Mercedes'i alt ederse, Alonso'nun Mercedes'in B planına bel bağlamasına gerek kalmayabilir.

Öte yandan Alonso'nun menajeri Flavio Briatore'nin bugün Toto Wolff ile kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması, Alonso-Mercedes söylentilerinin hız kazanmasına neden oldu.