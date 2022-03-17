Mercedes'in ayna tasarımı 2023'te yasaklanabilir

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Mercedes'in Bahreyn GP testlerinde sidepodunda yaptığı güncellemelerin ardından, dikiz aynası tasarımına dair bazı şüpheler, dolayısıyla protesto ihtimali ortaya çıktı. Ferrari takımı açık bir şekilde tasarımın yasal olduğundan emin olmadığını söylemişti. Auto Motor und Sport'un haberine göre Mercedes'in dikiz aynasıyla ilgili üç çözüm masada. Bunlardan birisi ve en olası olanı, tasarımın 2023'te yasaklanması.

Mercedes'in aracının en son halinde oldukça dar bir sidepod tasarımı bulunurken aracın dikiz aynası, sidepod üstünde yer alan yan kaza barı üstünde konumlandırıldı. Kurallara göre dikiz aynasının iç direğinin ya doğrudan şasiye uzaması ya da sidepod üstünde, karoser içerisinden şasiye bağlanması gerekiyor.

Mercedes, sidepod üstünde yer alan kaza barı kaplamasını kurallara göre sidepod bölgesinde kabul edilecek şekilde tasarladı. Bu sayede takım kurallara uygun bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyor ve şu an için FIA yetkilileri de aksini belirtmedi.

Mercedes'in tartışmalı ayna tasarımını, neye izin verildiğini ve tasarımın neden tartışmalı olduğunu aşağıdaki paylaşımımdan görebilirsiniz.

Takımlar, Mercedes'in W13'te yan kaza barını ayna bağlantı kolu olarak kullandığını, bu yüzden kurallarda belirtilen amaç doğrultusunda kullanmadığını savunuyorlar.

Mercedes'in tasarımına en çok ses çıkaran Ferrari, bu konuda daha önce ayna tasarımı yasaklanan takımlardan. Ferrari mühendisleri 2018'de dikiz aynalarını haloya bağlamışlardı. FIA, aynaların bu şekilde aerodinamik amaçla kullanılamayacağını belirten teknik bir direktif yayınlayıp tasarımı yasaklamıştı.

Mercedes'in mevcut sidepod ve ayna tasarımının kısa sürede kopyalanmasının pek mümkün olmadığı düşünülüyor. Hatta sidepod tasarımının iç kısmının çok karmaşık olması ve şaside değişiklik yapılması gerektiği için bu tasarımı gelecek sene dahi kopyalamanın pek mümkün olmayacağı iddia ediliyor.

Mercedes, tasarım sürecinde CAD çizimlerini sürekli olarak FIA ile paylaştığını ve tasarımın yasal sınırlar dahilinde kabul edildiğini açıklamıştı. FIA da şu ana kadar aksini belirtmedi.

Yine de takımların bu tasarımı protesto etme ihtimali yok değil. Böyle bir protesto yapılırsa, bu durumda FIA mühendisleri tasarımın yasal olduğunu söyleyecektir. Aksi durumda bu tasarımın neden araçta yer aldığı tartışması ortaya çıkar çünkü Mercedes, tasarımı hazır hale getirmeden önce çizimlerini paylaştığını ve tasarımın kabul edildiğini savunuyor.

AMuS'tan Michael Schmidt'e göre bu tasarımla ilgili üç seçenek masada:

Seçenek 1: Konseptin prensipte yasal ilan edilmesi. Bu durumda rakipleri bu tasarımı hazırlama çalışmalarına başlayabilir.

Konseptin prensipte yasal ilan edilmesi. Bu durumda rakipleri bu tasarımı hazırlama çalışmalarına başlayabilir. Seçenek 2: Kuralların, diğer takımların Mercedes'in tasarımını kopyalamasını kolaylaştıracak şekilde değiştirilmesi.

Kuralların, diğer takımların Mercedes'in tasarımını kopyalamasını kolaylaştıracak Seçenek 3: Konseptin 2023'ten itibaren yasaklanması. Mercedes, diğer takımların 3. seçenek yönünde oy kullanmasını bekliyor. Yani bu tasarımda bir avantaj varsa, bu durumda Mercedes tek bir sene onu kullanabilecek.