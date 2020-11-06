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Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in Aston Martin'le yakınlaşması, F1 takımlarını etkilemeyecek

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Mercedes'in Aston Martin'le yakınlaşması, F1 takımlarını etkilemeyecek
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes-Benz'in Aston Martin'deki hisse oranını arttırması, şirketlerin F1 takımlarını etkilemeyecek.

Mercedes, geçen ay yaptığı açıklamada önümüzdeki üç sene içerisinde Aston Martin'deki hisse oranının % 20'ye çıkaracağını açıklamıştı.

Mercedes'in şu anda Aston Martin'deki hisse oranı % 2.6. % 20 hisse oranına ulaştığında Mercedes, Aston Martin'deki ikinci büyük hissedar olacak.

2021'de mevcut Racing Point takımı, Aston Martin F1 takımı haline dönüşecek. Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'un de Aston Martin'de hissesi bulunuyor ancak F1 takımıyla bir bağlantısı yok.

Mercedes ve Aston Martin arasında yaşanan gelişmenin F1 takımlarını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Wolff, "Hayır, şu an için öyle bir şey yok. Aston Martin Formula 1 takımı, Aston Martin araçlarından tamamen bağımsız."

"Daimer yönetimi, yarış tarafını düşünerek değil, tamamen otomobil şirketlerini düşünerek böyle bir karar aldı."

"Bu açıdan, benim tarafımda bir değişiklik yok." dedi.

 

Şirketler arasındaki bu gelişme sonucunda teknoloji transferi de olacak. Bu kapsamda Aston Martin, 2027'den itibaren üreteceği modeller için Mercedes'in elektrikli ve hibrit teknolojileri dahil güç ünitesi mimarisine erişebilecek.

Aston Martin olacak Racing Point takımı halihazırda güç ünitesini ve paylaşımı izin verilen parçaların büyük bölümünü Mercedes'ten alıyor.

F1 operasyonu ayrı bir hissedar grubu tarafından paylaşılıyor olsa da, Aston Martin'de en büyük hisseye sahip Lawrence Stroll, markanın adını F1'e döndürmenin vizyonu içerisinde yer aldığını açıklamıştı.

Takım gelecek seneden itibaren Ferrari'den ayrılacak Sebastian Vettel'i yarıştıracak. Vettel bu anlaşma kapsamında Aston Martin'in tanıtım elçisi olacak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Luke Smith

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