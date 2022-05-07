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Formula 1 / Miami GP Haberler

Mercedes'in artan performansı, Horner'ı şaşırtmadı

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in Miami'deki performans artışına şaşırmadığını söyledi.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mercedes'in artan performansı, Horner'ı şaşırtmadı
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Mercedes, ilk Miami Grand Prix'sine W13 için yeni parçalar hazırlamıştı ve cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında W13'ün gayet iyi bir tempoya sahip olduğu görüldü.

George Russell 1:29.938'lik turuyla ikinci antrenmanda en hızlı dereceyi elde ederken, Lewis Hamilton ilk günü 1:30.179 ile dördüncü tamamladı.

Christian Horner, Mercedes'in Miami'de attığı adıma şaşırmıyor.

"Sezon öncesinden beri işleri yoluna koymalarının sadece an meselesi olduğunu söylüyorum."

"Bu pistin özellikleri onlara yardım ediyor ancak sorunları kontrol altına almaya başladıklarını da görebilirsiniz. Her halükarda burada rekabetçi görünüyorlar.”

Red Bull, Florida'daki hafta sonuna iyi şekilde başlamakta zorlandı. Max Verstappen, ikinci antrenmanda neredeyse hiç tur atamadı.

Horner, Hollandalı pilotun "korkunç" bir cuma günü geçirdiğini kabul ediyor.

"Sabah bir sorun yaşadı, ardından önlem olarak vites kutusunu ve soğutucularından birini değiştirdik. Daha sonra piste çıktık fakat hidrolik sorunu ortaya çıktı. Bu da arka frenlere zarar verdi."

"Diğer tarafta, sadece birkaç zaman turu attı ama hepsi rekabetçiydi. Neyse  ki kırmızı bayraklar sayesinde diğerlerine kıyasla çok fazla kaybetmedi. Ancak pist süresini kaçırmış olmamız sinir bozucu."

"Şimdi iyi bir ritim yakalamak için normalden biraz daha fazla tur atacak. Çünkü bir cadde pistinde iyi bir ritim yakalamak önemlidir. Aynı amanda Max'in yeni pistlere uyum sağlamada her zaman iyi olduğunu da biliyoruz, bu yüzden kaybettiği zamanı telafi edebileceğinden şüphem yok." dedi.

İki seansta da ilk dörde giren Sergio Perez hakkında da değerlendirme yapan Horner, "Checo iyi bir ikinci antrenman seansı geçirdi"

"Hem kısa hem de uzun sürüşler yaptı. Onun aracıyla ilgili çok fazla bilgiye sahibiz, bu yüzden Cumartesi günü Max'in de kullanacağı ayar yönünü belirlerken büyük oranda bunlara güveneceğiz. Neyse ki garajın bu tarafı için işler iyi gitti.” dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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