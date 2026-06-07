Mercedes’in arka kanat eklentisi, Antonelli’nin ‘sihirli’ turunu getirmiş olabilir

Cumartesi günü sıralama turlarının son dakikalarında nefes kesen bir mücadeleye sahne olan Monako'da Kimi Antonelli, Max Verstappen'in 0.043 saniye önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu başarıda cuma gecesi yapılan kapsamlı ayar değişiklikleri gibi pek çok faktör rol oynasa da takım, arka kanattan elde edilen küçük kazanımların nihai sonucu belirlemiş olabileceğini fark etti.

Mercedes, güvenlik gerekçesiyle Monte Carlo cadde pistinde uygulanan aktif aerodinamik yasağını fırsata çeviren ekiplerden biri oldu. Düzlüklerde kanat açılmasını sağlayan standart mekanizmalara ihtiyaç duyulmaması üzerine takımlar, kuralların izin verdiği yasal sınırlar dahilinde bu bölgeye karmaşık yapıda ‘mini kanatçıklar’ yerleştirdi.

Takım kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mercedes’in bu özel tasarımından beklenen tur zamanı kazancı 0.045 ile 0.05 saniye civarındaydı. Bu veri, Antonelli ile Verstappen arasında seans sonunda oluşan 0.043 saniyelik farka çok yakın.

Benzer şekilde Red Bull'un da kendi küçük kanatçıklarını getirdiği düşünüldüğünde, Mercedes bu hamleyi yapmasaydı sıralama turları aleyhine sonuçlanabilirdi.

Bu teknik detay, sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Lewis Hamilton’ın da gözünden kaçmadı. Hamilton, cuma gününü ilk iki sırada tamamlayarak hafta sonunun favorisi olarak öne çıkan ancak sıralamalarda geride kalan Ferrari’nin benzer bir tasarıma yönelmeyerek fırsat kaçırdığını belirtti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton, perşembe günü piste çıktıklarında diğer takımların kanatlarındaki bu özel eklentileri gördüklerini ve kendilerinde bunun olmamasına biraz şaşırdığını ifade etti.

Arka kanat eklentisi, pole pozisyonunun gelmesinde önemli bir rol oynasa da Mercedes'in cumartesi günü yaptığı ayar değişiklikleri de performansı doğrudan etkiledi. Cuma günkü antrenmanlarda hem Antonelli hem de takım arkadaşı George Russell tümseklerde büyük sorunlar yaşamış ve son sektörde arka lastiklerini aşırı ısıtmıştı.

Teknik ekip, Brackley fabrikasındaki simülatör üzerinden cuma gecesi yoğun bir çalışma yürüterek mekanik ayarlarda köklü değişikliklere gitti. Sıralama turlarının ardından konuşan Kimi Antonelli, cuma günkü zorlukları ve sonrasındaki büyük dönüşümü şu sözlerle aktardı: "Yalan söylemeyeceğim, dün oldukça zorlanıyorduk”

“Ancak ekip cuma gecesi fabrikadaki simülatör verileri ile pistteki sonuçlarımızı kıyaslama konusunda harika bir iş çıkardı ve ayarlarda büyük değişiklikler yaptık.”

“Araç bu sabah çok daha canlı hissettirdi, ayrıca tümseklerde ve kerb geçişlerinde artık daha toleranslı ve yumuşaktı.”

“Bu durum, dünden bugüne performans anlamında çok büyük bir kazanç elde etmemizi sağladı ve pole pozisyonu için savaşmamıza imkan tanıdı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Bu yapısal değişikliklerin temelinde aracın sürüşünü yumuşatarak pilotların kerblere daha agresif girmesine olanak tanımak yatıyordu.

Ancak en kritik adım, ön ve arka kısım arasındaki lastik sıcaklıklarını dengelemek amacıyla mekanik dengenin ayarlanması oldu. Böylece W17, tüm tur boyunca lastiklerini ideal çalışma aralığında tutmayı başardı.

Bu mekanik güncellemeler, Antonelli’nin hazırlık turlarını doğru yönetmesi ve yükselen sıcaklıklara rağmen azalan pist tutuşuna uyum sağlamasıyla birleşince Mercedes’e pole pozisyonunu getirdi.