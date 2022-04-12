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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?

Formula 1'in Avustralya Grand Prix'deki kartal gözlü gözlemciler, Pazar günkü yarışın bazı noktalarında Lewis Hamilton'ın aracının altından gelen garip parıldamayı kaçırmadılar.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?
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Ancak bu, W13'ünün daha iyi görünmesi için uygulanan bir fikir olmaktan ziyade, bir sensörün ışığıydı ve Mercedes'in dalgalanma sorununu aşma çalışmalarının bir parçasıydı.

Mercedes, 2022 F1 aracının düzlükteki ve hızlı virajlardaki dalgalanma sorununu çözebilirse daha iyi bir çalışma aralığına sahip olacağını ve bunun doğrudan performans avantajı olarak döneceğini düşünüyor.

Mercedes şu ana kadar bu sorunu tetikleyen şeyi bulamadı. Takım patronu Toto Wolff, araçta bulunması gereken bazı "gizli cinler" olduğunu söylemişti. Melbourne hafta sonu boyunca takım ayarlarda ne denemiş olursa olsun, yapılan değişikliklerin dalgalanma sorunu üzerinde pek etkisinin olmaması durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 at Australian GP

Lewis Hamilton, Mercedes W13 at Australian GP

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dalgalanma sorunu yarışlarda daha az yaşanıyor gibi görünüyor. Mercedes bunun nedenini daha iyi anlayabilmek için Lewis Hamilton'ın aracına optik sürüş yüksekliği sensörü ekledi ve yarış hafta sonu boyunca onu aracında tuttu.

Açıldığında bir ışık yayan sensör, piste göre sürüş yüksekliğini ve aracın yörüngesini ölçüyor. Bu sensör böylece düzlüklerde ve virajlarda tam olarak neler olduğuna dair cevaplar bulmak için kullanılabilir.

Bu sensörler F1'de sıkça kullanılsa da normalde araca ağırlık katmaları nedeniyle antrenman seanslarında kullanılıyorlar. Bu sensörlerin 1 ila 2 kg arasında olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte Mercedes, kazanılacak ekstra bilginin öneminin onu sıralamalarda ve yarışta tutmanın sağlayacağı ağırlık dezavantajından daha değerli olduğunu düşündü ve yarışa o sensörle çıktı.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Aracımı biraz daha ağır yapan bir şey var ancak bu devasa bir şey değil. Umarım takımın yarışta daha fazla bilgi toplamasını sağlayacak." demişti.

Bu ışıklı sensör, Mercedes'in veri toplamak için kullandığı tek araç değildi. Takım, antrenman seanslarında farklı dönemlerde tabanın kenarlarına yerleştirilmiş başka optik sürüş yüksekliği sensörleri de kullandı.

Mercedes W13 side detail

Mercedes W13 side detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes öncelikle dalgalanma sorununu aşmak istediği için gelişim çalışmalarını da bekletiyor. Takım, araç konfigürasyonlarını değiştirerek durumu daha karmaşık hale getirmek istemediği için öncelikle bu sorunu çözmeye odaklanmış durumda.

Takım bu yüzden şu ana kadar düşük yere basma gücü üreten arka kanadını aracına takmadı. Onun yerine sezona başladığı yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı modifiye ederek mücadeleyi sürdürüyor.

Dalgalanma sorunu öncelikler listesinde başta yer aldığı ve cumartesi günleri Ferrari ve Red Bull'a ulaşamayacağını bildiği için Mercedes, şimdilik daha çok yarış performansına odaklandı.

Mercedes W13 rear wing
Mercedes W13 rear wing Saudi Arabian GP

Mercedes, performans açısından en iyi noktayı bulmaya çalışırken aynı zamanda mekanik ve aerodinamik açıdan sürekli ayar değişiklikleri yaptığı için oldukça yoğun bir çalışma döneminden geçiyor.

Hamilton ve Russell'ın Gurney kanatçığı ile ve o olmadan art arda sürüşler yapmaları, pilotların aynı zamanda aktif bir şekilde dalgalanma sorununu en şiddetli yaşadıkları bölümlerde zorluyor olmaları, takımın bu alanda veri toplamak ve sorunu anlamak istediğinin en net kanıtı.

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