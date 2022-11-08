Mercedes'in 2023'teki değişiklikleri işaret eden taban testleri

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Bu deney parçaları, 1. antrenman seansında W13'ün kokpitinde olan Nyck de Vries'in aracına eklendi.

Mercedes, W13'ün temel zayıflıklarını anlamasının ardından sezonun bu bölümünü gelecek yılki aracında rekabetçi olabileceği en iyi gelişim yolunu çizmesine yardımcı olabilecek bazı deneyler yapmak için kullanıyor.

Bu zorlamanın bir sonucu olarak, yukarıda resmedilen yeni tabanda çeşitli optimizasyonlar bulunuyor. Bu, venturi tünellerinin girişini koruyan çitlerin geometrisini ve iki bölümü birbirine bağlayan ve kenar kanadın yük altında çok fazla hareket etmesini engelleyen kenar kanadının ön kısmına dikey bir bölmenin eklenmesini (kırmızı ok) içeriyor.

Bu arada, kenar kanadın kıvrımlı ön bölümü son güncellemede hava akımını daha iyi yönlendirecek şekilde daha fazla kıvrımlı yapılmakla kalmadı, bunun dışında daha ileriye taşındı ve yönlendirildi.

Mercedes W13 floor detail, Mexico City GP, FP1, Nyck de Fries Photo by: Giorgio Piola

De Vries'in aracında yer alan test tabanında, takımın yarışta kullandığı yeni tabandaki tasarım çözümleri (üst resim, beyaz ok) bulunmuyordu.

Bunun yerine, bunlar daha çok taban ve çitlere odaklanan Mercedes'in mevcut konfigürasyonuna bir cevap gibi görünüyor. Bunun da tabanın performans aralığı ve difüzöre giden aşağı yönlü hava akışı üzerinde bir etkisi olacaktır.

Ve takımın gerçek sihrin gerçekleştiği yerde yani taban altında ne yaptığını göremesek de deneylerinin taban ve dış zemin kaplaması için bir profil değişikliği içerdiği ve yüzeyin daha içe doğru sıkıştırıldığı açık. Son güncellemeyle bu bölümdeki rampanın şekli de değiştirildi.

İlginç bir şekilde bu, sezonun ikinci yarısında gördüğümüz genel bir eğilimi takip ediyor. Alpine ve Alfa Romeo da dahil olmak üzere çok sayıda takım, bu bölümü sıkıştırmayı ve rampayı dışarıdan yükselterek alt tarafta izin verilen hacmi değiştirmeyi tercih etti.

Mercedes tarafından test edilen tek deney tabanda değildi. Takım, Meksika'daki Cuma antrenmanlarında her iki araçta farklı aerodinamik konseptler denedi.

George Russell'ın aracına üstünde gurney kanatçığı bulunan yüksek yere basma gücü üreten arka kanat eklenirken, ön tarafına ilk olarak Amerika'da görücüye çıkan yeni kanat eklendi ancak o kanattaki tartışmalı braketler çıkarıldı.

Mercedes W13 front wing detail, Mexican GP Photo by: Giorgio Piola

FIA ve rakip takımlar, bu braketlerin bağlı oldukları iki öğeye destek sağlamak yerine bunun onların birincil işlevi olduğundan endişe duyduklarından, planyalar arasındaki boşluk ayırıcılarının aerodinamik açıdan çok fazla ağır kaldırma yaptığı düşünülmüştü.

Mercedes, bu braketleri çıkarmıştı ancak üretilebilecek atık miktarını artırmayı amaçlayan yeni kanat ve kenar plakası tasarımını korudu.

Garajın diğer tarafında, arka kanadın üst kısmında bir Gurney yoktu ve eski ön kanadın çeşitli versiyonları farklı zamanlarda araca ekledi hepsi de değişen derecelerde üst kanatların arka kenarı kesilmişti.

Mercedes W13 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Takım Cuma günü ihtiyaç duyduğu verileri topladığı için, her iki aracı da daha yeni teknik özelliklere sahip ön kanatla piste çıkardı ve Gurney kanatçığını, sıralama ve yarış için arka kanadın üst kenarına taktı.