Mercedes'in 2021 sonrasında F1’de kalması garanti değil

Mercedes ve Liberty Media arasında ticari haklar anlaşması konusunda devam eden görüşmelerle beraber Wolff, ana şirket Daimler’in takım sahibi olarak sporda kalmaya devam etmesiyle ilgili birçok konuyu düşünüp tarttığını söyledi.

Araç üreticilerinin, elektrikli araçlara geçiş yapılması konusunda zor zamanlar geçirmesiyle beraber Wolff, karar alma sürecinin karmaşık olduğunu kabul etti.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Wolff, “Her şey, sporda kalacağımızı işaret ediyor. Ancak bu kesin değil.”

“Yeni Concorde Anlaşması görüşmelerinin ortasındayız. Bununla bağlantılı olarak ve bundan bağımsız olarak, otomobillerin gelişimini ve bunun spor üzerindeki etkilerini görüşüyoruz.” dedi.

Karar verilirken hangi faktörlerin önemli olacağı sorulduğunda Wolff, “Otomotiv dünyası hangi yönde gelişiyor? Formula 1, bir eğlence ve teknoloji platformu olarak bununla nasıl alakalı? İlk aracı bir yarış aracı olan bir marka olarak bu platformda uzun vadede kalmak istiyor muyuz?”

“Bir Ferrari modeli var ve şöyle diyor: ‘Bunu sonsuza dek yapacağız. Yarış araçları ve yol araçları üretiyoruz.’ Diğer model ise şöyle diyor: ‘Çok başarılı bir serimiz var. Kanıtlayacağımız daha fazla şeyimiz yok. Şimdi ise başka bir şey yapıyoruz.’ Bunların her ikisi de kesinlikle makul stratejiler.” ifadelerini kullandı.

Bazıları, Mercedes’in art arda aldığı şampiyonluklarla beraber markanın patronlarının artık F1’den elde edilebilecek çok az şeyin kaldığını düşünebileceğini öne sürse de, Wolff buna farklı şekilde bakıyor.

“Eğer bugün hangi Formula 1 takımlarının en başarılı olduğunu görmek için bir anket yapsanız, çoğu kişi buna Ferrari diyecektir. Çünkü Ferrari 50 yıldır ön planda ve rekabetçi.”

“Her şeyin kısa vadeli olduğu bir zamanda, stratejiyi güvenilir kılan şey başarının sürdürülebilirliğidir. Başarı bazı zamanlarda azalıp artabilir. Ancak başarı, üçüncü olduğunuzda bile gelebilir.”

“Elbette başarıya alışkın bir marka olarak beklentilerinizi gerçekçi tutmalı ve her yıl kazanamayacağınız düşüncesine kendinizi ayarlamalısınız. Bu kolay değil. Buna kendimle başlamalıyım. Buna nasıl katlanabilirim?”

Mercedes, 2021’den itibaren McLaren, Racing Point ve Williams’a motor tedarik edecek. Wolff, F1’deki amaçlarına uygun olmadığını düşündükleri takdirde motor tedarik etmeye devam etmeyeceklerini düşünüyor.

“Kendi takımımız da dahil olmak üzere, 2021’de dört takıma tedarik yapacağız. Tabiri caizse, ya hamilesinizdir ya da hamile değilsinizdir. Yarı hamile olamazsınız. Yani, ya platformda yer alacağız ya da yer almayacağız.”

Eğer takım spordan çekilirse motor tedarikçisi olarak kalmaya devam edip etmeyecekleri sorulduğunda Wolff, “Buna kimsenin karar verebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu gerçekleşirse, bu bir sonuç olurdu.” dedi.