Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in 2021 sonrasında F1’de kalması garanti değil

paylaşım
yorumlar
Mercedes'in 2021 sonrasında F1’de kalması garanti değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Kas 2019 11:31

Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2021 sonrasında takımın Formula 1’de kalacağının garanti olmadığını, ancak tüm göstergelerin sporda kalacaklarını işaret ettiğini söyledi.

Mercedes ve Liberty Media arasında ticari haklar anlaşması konusunda devam eden görüşmelerle beraber Wolff, ana şirket Daimler’in takım sahibi olarak sporda kalmaya devam etmesiyle ilgili birçok konuyu düşünüp tarttığını söyledi.

Araç üreticilerinin, elektrikli araçlara geçiş yapılması konusunda zor zamanlar geçirmesiyle beraber Wolff, karar alma sürecinin karmaşık olduğunu kabul etti.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Wolff, “Her şey, sporda kalacağımızı işaret ediyor. Ancak bu kesin değil.”

“Yeni Concorde Anlaşması görüşmelerinin ortasındayız. Bununla bağlantılı olarak ve bundan bağımsız olarak, otomobillerin gelişimini ve bunun spor üzerindeki etkilerini görüşüyoruz.” dedi.

Karar verilirken hangi faktörlerin önemli olacağı sorulduğunda Wolff, “Otomotiv dünyası hangi yönde gelişiyor? Formula 1, bir eğlence ve teknoloji platformu olarak bununla nasıl alakalı? İlk aracı bir yarış aracı olan bir marka olarak bu platformda uzun vadede kalmak istiyor muyuz?”

“Bir Ferrari modeli var ve şöyle diyor: ‘Bunu sonsuza dek yapacağız. Yarış araçları ve yol araçları üretiyoruz.’ Diğer model ise şöyle diyor: ‘Çok başarılı bir serimiz var. Kanıtlayacağımız daha fazla şeyimiz yok. Şimdi ise başka bir şey yapıyoruz.’ Bunların her ikisi de kesinlikle makul stratejiler.” ifadelerini kullandı.

Bazıları, Mercedes’in art arda aldığı şampiyonluklarla beraber markanın patronlarının artık F1’den elde edilebilecek çok az şeyin kaldığını düşünebileceğini öne sürse de, Wolff buna farklı şekilde bakıyor.

“Eğer bugün hangi Formula 1 takımlarının en başarılı olduğunu görmek için bir anket yapsanız, çoğu kişi buna Ferrari diyecektir. Çünkü Ferrari 50 yıldır ön planda ve rekabetçi.”

“Her şeyin kısa vadeli olduğu bir zamanda, stratejiyi güvenilir kılan şey başarının sürdürülebilirliğidir. Başarı bazı zamanlarda azalıp artabilir. Ancak başarı, üçüncü olduğunuzda bile gelebilir.”

“Elbette başarıya alışkın bir marka olarak beklentilerinizi gerçekçi tutmalı ve her yıl kazanamayacağınız düşüncesine kendinizi ayarlamalısınız. Bu kolay değil. Buna kendimle başlamalıyım. Buna nasıl katlanabilirim?”

Mercedes, 2021’den itibaren McLaren, Racing Point ve Williams’a motor tedarik edecek. Wolff, F1’deki amaçlarına uygun olmadığını düşündükleri takdirde motor tedarik etmeye devam etmeyeceklerini düşünüyor.

“Kendi takımımız da dahil olmak üzere, 2021’de dört takıma tedarik yapacağız. Tabiri caizse, ya hamilesinizdir ya da hamile değilsinizdir. Yarı hamile olamazsınız. Yani, ya platformda yer alacağız ya da yer almayacağız.”

Eğer takım spordan çekilirse motor tedarikçisi olarak kalmaya devam edip etmeyecekleri sorulduğunda Wolff, “Buna kimsenin karar verebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu gerçekleşirse, bu bir sonuç olurdu.” dedi.

Sonraki haber
Resmi: Toro Rosso 2020'de Gasly ve Kvyat'la devam edecek!

Önceki haber

Resmi: Toro Rosso 2020'de Gasly ve Kvyat'la devam edecek!

Sonraki haber

Leclerc, Brezilya'da yeni motora geçiyor, grid cezası alacak

Leclerc, Brezilya'da yeni motora geçiyor, grid cezası alacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3s
3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

1s
4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

17dk
5
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
F1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.