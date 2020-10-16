Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

paylaşım
yorumlar
Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, kapasite eksikliği ve azalan pazarlama fırsatları sebebiyle 2022 sonrasında Red Bull’a güç ünitesi sağlamayı reddettiklerini belirtti.

Red Bull, mevcut ortağı Honda 2021 sonrasında F1’den ayrıldığını açıkladıktan sonra yeni bir güç ünitesi sağlayıcısı arayışına girdi.

Wolff, Eifel GP’si hafta sonunda Mercedes’in Red Bull’a güç ünitesi sağlamayacağını söyleyerek Ferrari ve Renault’yu motor sağlayabilecek mevcut tek üreticiler olarak bıraktı.

Red Bull tercihinin 2022 sonrasında Honda güç ünitesi projesini devralmaktan yana olduğunu söyledi, ama bu güç ünitesi geliştirme yasağının gelişine bağlı.

Mercedes F1 takım patronu Wolff 2015 yılında, Red Bull Renault’yla bağlarını koparmaya çalışırken takımla çalışmaya açık olduklarını belirtmişti. Konuşmalar Mercedes’in yönetim kuruluna kadar çıktı ve plan en son orada reddedildi.

İlgili İçerik:

Görüşlerinde 2016 sonrasında nelerin değiştiği sorulduğunda Wolff, şimdi yapılacak bir anlaşmanın hem daha az pazarlama fırsatı sağlayacağını hem de 2021 sonrasında 3 tane daha F1 takımına motor sağlayacak olan Mercedes Yüksek Performans Güç Ünitesi departmanını daha da zorlayacağını açıkladı.

Wolff, “O zamanlar fikir, Red Bull ve Mercedes’in birlikte pazarlama üstünde çalışabilmesiydi.” dedi.

“Red Bull’un sağlayacağı platformla ilgileniyorduk, çok havalı bir markalardı ve yaptıkları işte fazlasıyla inovatiflerdi. Chistian’a (Horner) bunu dedim ve eğer iki markayı bağdaştırıp bir ortaklık kurabileceksek bunun en azından Daimler yönetim kurulunda ciddi bir karar alınmasını sağlayabileceğini söyledim. Ama bu konuşmalar hiç meyve vermedi.”

“Şu anda sıkıntı kapasiteden ibaret. Bu güç üniteleri fazla karmaşık. Daimler’deki herkes gibi, durmadan genişleyemeyeceğimiz bir durumdayız.”

“İşin lojistik yönünden, maliyet yönünden Red Bull’a bir güç ünitesi sağlamamızın imkanı yok. Ve bugün pazarlama yönüyle bakacak olursak, güç ünitesi sağlayıcıları başka takımlarla çalışmaktan pek faydalanmıyor.”

“Bu yüzden güç ünitesi sağlayıcısı olarak kalmaktansa takımı satın aldık ve bence bir takım sahibi olmanın faydalarını görüyoruz.”

“Anlayacağınız üzere önceliğimiz güç ünitesi sağlamak değil. Onları üretiyoruz ve araçlarımızda yarıştırıyoruz, sonra da tabiİ ki maliyetini düşürmek için müşterilerimize satıyoruz.”

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi

Önceki haber

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

Hülkenberg, Racing Point güncelleme paketine nasıl ilham verdi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hülkenberg, Racing Point güncelleme paketine nasıl ilham verdi?

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş

Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!
MotoGP MotoGP / Antrenman raporu

Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!
World Superbike World Superbike / Son dakika

Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!

Son Haberler

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi

Hülkenberg, Racing Point güncelleme paketine nasıl ilham verdi?
F1 Formula 1 / Son dakika

Hülkenberg, Racing Point güncelleme paketine nasıl ilham verdi?

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı
Haber video
F1 Formula 1 / Özel Haber

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

55dk
2
Formula 1

Hülkenberg, Racing Point güncelleme paketine nasıl ilham verdi?

3
Formula 1

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı

4
Formula 1

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş

5
MotoGP

Aragon MotoGP: İlk antrenmanda Vinales lider, Yamaha 1-2-3!

Son Haberler

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı
F1

Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi
F1

Pirelli, Portekiz'deki 2021 test planlarını netleştirdi

Hülkenberg, Racing Point güncelleme paketine nasıl ilham verdi?
F1

Hülkenberg, Racing Point güncelleme paketine nasıl ilham verdi?

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı
F1

Schumacher ve Hamilton'ı, birlikte çalışanlar kıyasladı

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”
F1

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Son Videolar

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi? 06:57
Formula 1

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi?

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı 12:31
Formula 1

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi 07:42
Formula 1

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:32
Formula 1

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.