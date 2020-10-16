Wolff, Mercedes’in 2016 sonrası Red Bull’a motor sağlamaktan vazgeçme sebebini açıkladı

Red Bull, mevcut ortağı Honda 2021 sonrasında F1’den ayrıldığını açıkladıktan sonra yeni bir güç ünitesi sağlayıcısı arayışına girdi.

Wolff, Eifel GP’si hafta sonunda Mercedes’in Red Bull’a güç ünitesi sağlamayacağını söyleyerek Ferrari ve Renault’yu motor sağlayabilecek mevcut tek üreticiler olarak bıraktı.

Red Bull tercihinin 2022 sonrasında Honda güç ünitesi projesini devralmaktan yana olduğunu söyledi, ama bu güç ünitesi geliştirme yasağının gelişine bağlı.

Mercedes F1 takım patronu Wolff 2015 yılında, Red Bull Renault’yla bağlarını koparmaya çalışırken takımla çalışmaya açık olduklarını belirtmişti. Konuşmalar Mercedes’in yönetim kuruluna kadar çıktı ve plan en son orada reddedildi.

Görüşlerinde 2016 sonrasında nelerin değiştiği sorulduğunda Wolff, şimdi yapılacak bir anlaşmanın hem daha az pazarlama fırsatı sağlayacağını hem de 2021 sonrasında 3 tane daha F1 takımına motor sağlayacak olan Mercedes Yüksek Performans Güç Ünitesi departmanını daha da zorlayacağını açıkladı.

Wolff, “O zamanlar fikir, Red Bull ve Mercedes’in birlikte pazarlama üstünde çalışabilmesiydi.” dedi.

“Red Bull’un sağlayacağı platformla ilgileniyorduk, çok havalı bir markalardı ve yaptıkları işte fazlasıyla inovatiflerdi. Chistian’a (Horner) bunu dedim ve eğer iki markayı bağdaştırıp bir ortaklık kurabileceksek bunun en azından Daimler yönetim kurulunda ciddi bir karar alınmasını sağlayabileceğini söyledim. Ama bu konuşmalar hiç meyve vermedi.”

“Şu anda sıkıntı kapasiteden ibaret. Bu güç üniteleri fazla karmaşık. Daimler’deki herkes gibi, durmadan genişleyemeyeceğimiz bir durumdayız.”

“İşin lojistik yönünden, maliyet yönünden Red Bull’a bir güç ünitesi sağlamamızın imkanı yok. Ve bugün pazarlama yönüyle bakacak olursak, güç ünitesi sağlayıcıları başka takımlarla çalışmaktan pek faydalanmıyor.”

“Bu yüzden güç ünitesi sağlayıcısı olarak kalmaktansa takımı satın aldık ve bence bir takım sahibi olmanın faydalarını görüyoruz.”

“Anlayacağınız üzere önceliğimiz güç ünitesi sağlamak değil. Onları üretiyoruz ve araçlarımızda yarıştırıyoruz, sonra da tabiİ ki maliyetini düşürmek için müşterilerimize satıyoruz.”