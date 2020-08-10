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Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in 2013'te Hamilton'dan sonraki seçeneği Hulkenberg'miş

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Mercedes'in 2013'te Hamilton'dan sonraki seçeneği Hulkenberg'miş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ağu 2020 17:40

Ross Brawn, Nico Hulkenberg'in Mercedes'in 2013 Formula 1 sezonundaki ikinci tercihi olduğunu ve eğer Lewis Hamilton'la anlaşamasalardı, Alman pilotu takıma getireceklerini söyledi.

Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Hulkenberg, Meksikalı pilotun Racing Point'teki yerini alarak Formula 1'e döndü.

Britanya GP'ye araçta yaşanan sorun nedeniyle katılamayan Hulkenberg, 70. Yıl Dönümü GP'de sıralamalarda 3. olmasının ardından yarışı 5. tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son bölümde lastikleri bittiği için ekstra pit stop yaptı ve 7. olabildi.

Yarıştan sonraki köşe yazısında Brawn, Hulkenberg'e dikkat çekti ve onun hızının zamanında kendilerinin de dikkatini çektiğini belirtti.

Brawn, "Nico Hulkenberg için fiziksel açıdan inanılmaz derecede zorlayıcı bir hafta sonuydu."

"Yarışın sonunda ne kadar ağrısı vardı bilmiyorum ancak kayıplarda olan birisi için tüm hafta sonu boyunca harika performanstı."

"Yıllar önce Mercedes'in başındayken, onunla neredeyse anlaşma imzalıyordum. Lewis Mercedes'e katılmasaydı, sıradaki tercihimiz Nico'ydu."

"Her zaman bir pilot olarak Nico'ya çok büyük saygı gösterdim. O, Formula 1'de olması gereken çok güçlü bir pilot." dedi.

 

Mercedes, 2013 Formula 1 sezonunda Michael Schumacher'in yerine geçmesi için Hamilton'la anlaşmıştı. Bu birliktelikle birlikte Hamilton 5 şampiyonluk daha kazandı.

2013'te Sauber'e katılmak için Force India'dan ayrılan Hulkenberg daha sonra yine takıma döndü ve sonrasında Renault'ya geçiş yaptı. Hulkenberg, Renault'nun Esteban Ocon'la anlaşması üzerine geçen sene sonunda takımdan ve spordan ayrılmak zorunda kaldı.

Brawn ayrıca yarışı kazanan Max Verstappen'i de övdü ve onu birlikte şampiyonluklar kazandığı Michael Schumacher'e benzetti.

Brawn, "Max, Silverstone'da tam olarak sansasyoneldi. Bana birçok açıdan Michael Schumacher'i hatırlatıyor. Onu telsizden dinlerken, daha fazlasının olduğunu hissediyorsunuz."

"Aracın sınırı Max Verstappen'in sınırı değil. Aracın ince noktasını hissedebiliyor ve mükemmel tepki veriyor. Max'in Formula 1'deki ilk yıllarını hatırlıyorum. Hızlı olduğu açıktı. Artık olağan üstü bir yarış pilotu olarak olgunlaştı."

"Onun özellikle takımın lastiklerine bakmasını söylediği an 'Büyük anne gibi oturmak istemediği' yönündeki telsiz mesajını sevdim."

"Bu, takım içerisinde çok büyük güven ve yakın ilişki olduğunu gösteriyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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