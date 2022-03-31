Mercedes'i küçümsemeyen Marko: "Hamilton, Verstappen'in sadece 9 puan ardında"

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2022 sezonunun ilk iki yarışında zafer mücadelesi Ferrari ve Red Bull Racing sürücüleri arasında geçmişti. Her iki takım da geride kalan yarışlarda birer pole ve birer zafer elde ettiler.

2014'ten bu yana sporun öne çıkan takımı olan Mercedes ise yeni kurallara geçilmesinin ardından zorluk yaşadı.

Yeni W13, dalgalanma sorunu yaşıyor ve hem sıralama turları hem de yarışta neredeyse tur başına bir saniye daha yavaş.

Fakat geçen yıl Mercedes ile kıyasıya bir rekabet içerisine giren Red Bull'dan Helmut Marko, Mercedes'i bir kenara bırakamayacaklarını söyledi.

Servus TV'nin Hangar 7 isimli programına konuk olan Marko, "Zemin etkisini doğru şekilde kullandık ve özellikle dalgalanmayı kontrol altına aldık."

"Bunun sürücü üzerinde ne kadar etkisi olduğunu zaten biliyoruz. Aşırı dalgalanma ile bir yarış tamamlamanız mümkün değil çünkü bu aynı zamanda aracı da etkiliyor."

"Karşı önlem olarak aracın yüksekliğini artırmanız lazım. Bunu yaparsanız da yere basma gücünü kaybediyorsunuz ve düzlüklerde yavaş kalıyorsunuz. Şu anda Mercedes'in sorunu bu."

"Gelecek yarışlarda bunu düzelteceklerine inanıyorum. Hamilton, Verstappen'in sadece dokuz puan gerisinde."

"Onları hiçbir şekilde oyunun dışında görmüyoruz. Kesinlikle geri dönecekler. Sonrasında muhtemelen üç yönlü bir mücadele ortaya çıkacak." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images