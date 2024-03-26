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Formula 1 Avustralya GP

Mercedes'e, Sainz'ı hemen kapma çağrısı yapıldı

Mercedes'e Carlos Sainz'i bir an önce "kapması" çağrısı yapılırken Red Bull'un da Avustralya Grand Prix galibi ile ilgilendiği söyleniyor.

Burak Yasul
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, is sprayed with Champagne on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, is sprayed with Champagne on the podium

Zak Mauger / Motorsport Images

2024 sezonu başlamadan önce gelecek sezon takımda olmayacağı açıklanan Sainz'ın, takım arkadaşı olarak geçirecekleri son yılda Charles Leclerc'in yerini alabileceği öne sürülüyordu.

Red Bull'un en yakın rakibi olarak Bahreyn'de podyuma çıktıktan sonra apandisit ameliyatı geçirdiği için Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılamayınca sezonu kötü bir noktaya geldi.

Suudi Arabistan'dan iki hafta sonra Ferrari'sine geri döndü ve Avustralya Grand Prix'sini Leclerc'in önünde kazandı.

Gelecek sezon koltuksuz olan sürücünün Mercedes de dahil olmak üzere birçok takımın listesinde olduğu söylenirken Sainz daha iyi bir sonuç isteyemezdi.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın yerine geçecek bir isme ihtiyaç duyan Brackley takımı, Sainz'i "hemen" kapmak için beklememesi çağırısı yapıldı.

Channel 10'dan Sam Power F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Olağanüstü bir iş çıkardı. Bence bir sonraki soru şu: Mercedes'in bu sürücü piyasasında elinin güçlü olacağını, acele etmeyeceğini, pilot seçebileceğini vs. düşünüyorduk."

"Ama performansı göz önüne alındığında, 'Hadi onu şimdi kapalım' mı diyorlar? Çünkü Mercedes için doğrudan bir takas en bariz seçenek olmalı."

"Bu adam kesinlikle gözde olacak." dedi.

Öte yandan Red Bull da Sainz için bir başka seçenek olarak ortaya çıktı. Christian Horner, Sergio Perez'i değiştirmeyi tercih etmeleri halinde İspanyol sürücünün bir seçenek olduğunu doğruladı.

Sainz, 2015 yılında Max Verstappen ile birlikte Red Bull'un genç takımında Formula 1'e ilk adımını attığı için Red Bull organizasyonuna zaten aşina.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, 1st position, arrives in Parc Ferme

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, 1st position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Verstappen kısa sürede ana takıma terfi ederken, Sainz Renault'ya geçmeden önce Toro Rosso'da kaldı.

Richard Craill, "Bu gerçekten ilginç bir durum. Çünkü Max'in Formula 1'e geldiği ilk dönemde Max ile karşı karşıya geldi."

"Bence herkes Max'in ne kadar özel olduğunu fark etmediği için Carlos'u çok çabuk gözden düştü."

"Sonra etrafında Max gibi biriyle aynı seviyede olmayan bir aura oluştu ama o her seferinde kendini kanıtladı. Charles Leclerc'in karşısına nasıl çıktığına bir bakın. Fenomen." dedi.

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Sainz'ın bu sezonki mücadelesinden çok etkilendiğini ve Ferrari'de devam etmemesinin onu demotive etmesine izin vermediğini söylüyor.

Hill, "Bence her şeyi bir potaya koyduğunuzda, ona bu yılın sonunda ihtiyaç fazlası olduğunun söylenmiş olması, bence birinin motivasyonunu düşürebilir. Ama o öyle bir kişilik değil."

"Temelde, belki de 'Ben kendim için buradayım ve bu Ferrari'yi kullanacağım ve ne yapıyorsam onu yapacağım. Bana durmamı ya da başka bir şey yapmamı söyleyebilirsiniz ama bunun bir önemi yok çünkü ben hayatta kalmak için savaşıyorum.' diyordur."

"İnsanlar yere düştüklerinde ya tekrar ayağa kalkarlar ya da yerde kalıp sürünerek uzaklaşırlar ve o bunu yapmıyor. O öyle bir insan değil."

"Mücadeleci olduğunu gösteriyor. Ve bu mücadele gerçekten çok güçlü. Bence bu hafta sonu kendini fevkalade iyi ifade etti." dedi.

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