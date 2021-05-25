Mercedes'e Monako'da kazanmasına yardımcı olamayan güncellemesi

Ancak bu tür pistlerde iyi olan Red Bull ile yakın bir şampiyonluk mücadelesine girişen takım, bu tür pistlerde yaşadığı sorunları aşabilmek için süspansiyonunda güncelleme yaptı.

Takımın yaptığı değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını asla bilemeyeceğiz çünkü Monako'da Valtteri Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a göre daha iyiydi ve o da yarışa pit stop sorunuyla veda etmek zorunda kaldı.

Ancak açık olan bir şey vardı ki, Mercedes bu tür pistlerde lastiklerden ve araçtan maksimumu almak için değişiklikler yaptı. Bu da hayal kırıklığı yaratan sonuçta etkili olmuş olabilir.

Kapsamlı değişiklikler

Mercedes'in sezonun ilk yarışlarındaki gelişimi ister mekanik, ister aerodinamik olsun daha çok aracı daha iyi anlama ve doğru ayarları bulmayla geldi. Aracın arka tarafındaki istikrarsızlığı düzeltmek için sadece birkaç küçük güncelleme geldi.

Ancak takım, bu sene şu ana kadarki en büyük güncellemeyi Monako'ya getirdi. Bu güncelleme içerisinde yeni rot kolu, süspansiyon ve fren parçaları kullanıldı.

MERCEDES W12 kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Monte Carlo caddelerindeki düşük hızlı yarış için hazırlanan araç, takvimdeki diğer pistlere benzemiyor. Bu yüzden takımlar buraya has değişiklikler yaptılar.

Ancak neredeyse limuzin gibi dingil mesafesine olan W12'nin Fairmont gibi virajlardan dönmesi için daha fazla yardıma ihtiyacı vardı.

Sarı noktalar ile işaret edilen rot kolu daha geniş olmakla kalmadı, aynı zamanda fren kanalı ile birleştiği noktadaki kıvrım daha baskındı.

Yeşil noktalarla gösterilen bölümde ise iki parça arasındaki fark daha büyüktü. Takımın yaptığı bu değişikliklerdeki amacı, W12'nin yavaş hızlı bölümdeki viraj kabiliyetlerini arttırmaktı. Değişiklikler, fren kanalı tasarımını da etkiledi.

Mercedes W12 fren kanalı kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Rot kolu ve süspansiyon kolunda yapılan değişiklikler, doğal olarak fren kanalı üstünde değişikliklere sebep oldu. Sarı renk ile gösterilen hava girişi daha büyük olurken mavi ok ile gösterilen bölümün yüksekliği azaldı, genişliği arttı.

Alt kısımda yapılan değişikliklere paralel olarak en üstteki yatay hava girişi iptal edilmiş oldu.

Red Bull

Red Bull Racing RB16B difüzör kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Hafta sonunun en ilginç çözümü, Red Bull'un difüzörün köşesinde kullandığı tırtıklı metal parçaydı. Difüzörün iki parçasının dış kısımlarına tırtıklı Gurney kanatçıkları eklendi.

Bu tırtıklar, küçük girdaplar oluşturuyorlar. Monte Carlo gibi hızın düşük, yere basma gücünün önemli olduğu bir pistte bunların faydası vardı.

Takım ayrıca pistte kendisine yardımcı olmasını umduğu ön kanatta da bazı güncellemeler yaptı.

Red Bull Racing RB14B ön kanat detay Fotoğraf: Uncredited

Ön kanattaki değişiklik, ana planyanın kenar bölümünde başladı ve kıvrımlı bölümün şekli değiştirildi. Kanadın altında yer alan iki destek parçası da hafif değiştirildi.

Bu arada üst flap parçasının şekli de değiştirildi ve orta kısmı aşağı doğru indirilirken kenara doğru kıvrımlı hale getirildi.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Racing C41 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo, Z şeklinde kesikli tabana geçen 9. takım oldu. Şu ana kadar bu tarz tabana geçmeyen tek takım Haas kaldı. Haas'ın bu sene güncelleme getirmeyi planlamadığını düşünürsek, bu tarz tasarıma geçecek gibi durmuyor.

Alfa Romeo'nun tabanındaki kesiğin olduğu yerde de iki tane dışarı doğru yönlendirilmiş kanatçık bulunuyor. Ancak bu kanatçıklar daha önceden de tabanda vardı ve Z şeklindeki kesikle birlikte, diğer takımların aksine dışarı doğru taşınmadı.

Kesikten önce 4 tane dışarı doğru yönlendirilmiş kanatçık eklendi. Bu yaklaşım Red Bull, AlphaTauri, Williams ve Williams tasarımlarına benziyor.

Z şeklindeki kesikten sonra taban bir süre merkez çizgisine paralel bir şekilde geriye doğru uzanıyor ve aerodinamistler bu sayede aerodinamik açıdan tabanı geçen seneki gibi kullanmaya çalışıyor.

Diğerleri

Aston Martin Racing AMR21 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin, Z şeklindeki kesikten sonra geriye doğru en agresif şekilde paralel bölüme sahip takım oldu. Bu paralel kısımdan sonra sadece küçük bir içeri doğru üçgen kesik bulunuyor.

McLaren MCL35M yeni tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren, İspanya GP'ye yeni bir Z şeklinde kesikli taban getirmişti. Buna rağmen paralel kısımdan sonra geriye doğru kırpılan uzun bir bölüm bulunuyor.

Ferrari SF21 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, Z şeklinde kesikli tabanı ilk olarak Portekiz'de test etmişti ancak bu tasarımı ilk defa Monako'da kullandı.

Red Bull Racing RB16B taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, sezon başından beri Z şeklinde kesikli tabana sahip ancak ilk yarışların ardından tabanda güncellemeler yapıldı. Özellikle kesikten öncesi dışarı kıvrımlı kanatçığın yapısında optimizasyon yapıldı.

Mercedes AMG F1 W12 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, yeni aracını ilk tanıttığı dönemde taban bölümünü diğer takımların kopyalamasını engellemek için saklamıştı. Takım en başından beri Z şeklinde kesikli taban kullanıyor. Bu kesikten sonra kısa bir bölüm paralel bir şekilde geriye doğru uzanırken ardından geriye doğru kırpma işlemi başlıyor. Tabanın arka tekerleğin ön tarafına denk gelen kısımda gelişmiş bir tasarım yer alırken tabanın en arka kısmı yukarıya doğru kıvrılmış durumda.

Alpine A521 bargeboard Photo by: Uncredited

Alpine, yarış yarış yaptığı optimizasyonlarla performans arayışını sürdürüyor. Monako GP'de bu kapsamda bargeboard bölgesinde güncelleme yapıldı.

Takım kırmızı ok ile gösterilen boynuz tarzı kanatçık eklerken, aynı zamanda sarı ile gösterilen kanatçıkları kaldırdı.

Bargeboard bölümünde yapılan değişikliklerle birlikte takım tabanda da pist gereksinimlerine uygun değişiklikler yaptı.