Mercedes'e hatalı öz denetim beyannamesi nedeniyle 25.000 Avro ceza verildi

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Hamilton'ın Singapur GP sıralama turlarında üçüncü sırayı almasından sadece birkaç dakika sonra Mercedes'e kuralları ihlal etmiş olabileceği bildirilmişti.

Görevlilerden yapılan açıklamada, bir takım temsilcisinin hatalı 'Öz Denetim Beyannamesi' hakkında görüşmek üzere görevlilere rapor vermesi gerektiği belirtildi.

2019 sezonunda F1, FIA'nın her aracı piste çıkmadan önce incelemeye tabi tuttuğu sistemi kaldırdı ve bunun yerine, takımların araçlarının yönetmeliklere uygun olduğunu teyit etmeleri gereken, kendi kendilerini denetledikleri bir sistem getirildi. Yani her takım, lazer sistemleri sayesinde araçlarının kurallara uyup uymadığını kendi kontrol ediyor.

F1 Spor Yönetmeliği Madde 31.1'de bu konuyla ilgili, "Her takımın 1. antrenman seansının başlangıcından dört (4) saat önce başlamak üzere araçlarının ilk incelemesini yapması ve usulüne uygun olarak doldurulmuş beyannameyi 1. antrenman seansının başlangıcından en geç iki (2) saat önce sunması gerekmektedir. Beyan formu şablonu FIA tarafından sağlanacaktır."

"İnceleme formunu zamanında doldurmayan herhangi bir takım, olası bir kural ihlali nedeniyle komiserleri görmeye çağrılacaktır." ifadeleri yer alıyor.

FIA'nın konu hakkındaki incelemesi sonuçlandı ve Mercedes'e hatalı hatalı öz denetim beyannamesi nedeniyle 25.000 Avro ceza verildi. Bununla birlikte, Hamilton günün erken saatlerinde F1'in mücevher yasağını ihlal etme olasılığı nedeniyle komiserlerle görüşmeye çağrılmıştı. Bu görüşmenin ardından İngiliz pilota herhangi bir ceza çıkmadı.

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