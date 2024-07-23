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Formula 1 Macaristan GP

Mercedes'e göre artık F1'in en hızlı takımı McLaren

Mercedes takım patronu Toto Wolff, halihazırda Formula 1'in en hızlı takımının artık McLaren olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads Lando Norris, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar

McLaren bu yıl büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve son yarış Macaristan'da açıkça en hızlı takımdı.

İngiliz ekip, 2021'den bu yana ilk dublesini yaparken, gelecek için araç çok daha geliştirilebilir duruyor. Bu da rakip takımlar için biraz göz korkutucu.

Konu hakkında konuşan Toto Wolff, McLaren'ın artık en iyi ekip olduğunu kabul etti.

Wolff şöyle dedi: “McLaren'in artık her koşulda açık ara önde olduğunu kabul etmeliyiz. Yeni kıyas noktası onlar."

"Ciddi bir ilerleme kaydeden ve duble yapma kapasitesine sahip başka bir takımın olması harika."

"Bu hepimiz için iyi bir şey. Henüz onlara karşı koyamıyoruz ama bir gün mücadele edeceğiz."

"Red Bull ve McLaren'i yakalamak zor olacak, fakat bu yıl için asıl hedefimiz Ferrari ile mücadele etmek ve şampiyonada üçüncü olmak."

"Bu beklentiler Avusturya ve Silverstone'da kazandığımız yarışlara dayanıyor."

Totto Wolff, Mercedes

Totto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Erik Junius

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