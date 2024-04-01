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Formula 1

Mercedes'e geçme fikri Alonso için bir 'kumar' mı?

Fernando Alonso'nun 2025'te boşalacak olan Mercedes'teki koltuğa geçmesinin bir 'kumar' olacağı düşünülüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Shameem Fahath

Aston Martin pilotu Alonso'nun, Toto Wolff'un 2025'te Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini alabilecek pilotlar listesinde olduğu bildiriliyor.

Alonso'nun Aston Martin'i şu anda iki yılı aşkın bir süredir düşüşte olan Mercedes tarafından sağlanan bir güç ünitesi kullanıyor, ancak takım 2026'dan itibaren Honda ile ortaklık sağlayacak.

Natalie Pinkham, Avustralya Grand Prix'sinden önce F1Nation podcast'inde şunları söyledi: "Mercedes için Aston'dan ayrılmak mı? Fernando için bunun bir kumar olduğunu söyleyebilirim."

"Mercedes'te Aston'dan daha iyisini yapacağının garantisi yok ve F1 kariyerinde her zaman en iyi kararları vermiş değil!"

Alonso efsanevi Formula 1 kariyerinde Minardi, Renault, Ferrari, McLaren, Alpine ve Aston Martin'i temsil etti.

Renault'da iki F1 şampiyonluğu kazandı ancak Ferrari'ye geçişi talihsiz oldu.

Şu anda 42 yaşında olan Alonso, griddeki en yaşlı pilot. Bazıları, artık emekliliğinin sinyallerini vermiş olmasının 2025 için en iyi sözleşmeyi elde etmek için bir pazarlık taktiği olduğunu iddia ediyor.

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

L'Equipe'ten Fred Ferret, eğer Mercedes'e gitme şansı doğarsa bunu değerlendirmesini tavsiye etti.

"Elbette, aynı motora sahipler."

"Mercedes'te sorun motor değil, bence sorun şasi."

"Fernando Alonso, 20 yılda altı kez yer değiştirdi ve yedinci kez de değiştirebilir."

Red Bull'da merak uyandıran bir boşluk var.

Eğer takım Sergio Perez'den vazgeçmeyi tercih ederlerse - ya da inanılmaz bir şekilde Max Verstappen'i kaybederlerse - o zaman F1'deki en baskın araç yeni bir sürücüye ihtiyaç duyacak.

Bu durumda Alonso da bu şansın içinde olacaktır.

Ferret, "Fernando'ya kıyasla Carlos Sainz'ın Red Bull'a gideceğinden daha eminim." dedi.

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Zeynep Taş
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