Mercedes’de şampiyonluk mücadelesi: Wolff, Russell ve Antonelli’ye kuralları hatırlattı

İki pilotun İspanya'da kozlarını paylaşacağı yarış öncesinde Wolff, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg'in hafızalara kazınan o meşhur 2016 kazasının bir benzerinin yaşanmaması için kuralları net bir şekilde ortaya koydu.

Zorlu geçen birkaç yarışın ardından sıralama turlarında harika bir geri dönüş yapan Russell, seansı Antonelli'nin 0.319 saniye önünde noktaladı ve bu sezonki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

İki Mercedes pilotunun arasında ise son anki güçlü turuyla Ferrari ile ikinci sırayı kapan Lewis Hamilton yer aldı.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell ve Antonelli ikilisinin daha önce Kanada Grand Prix'sinde de karşı karşıya gelmesi ve İspanya'nın geçmişteki Hamilton-Rosberg kazası gibi kritik hatıralara ev sahipliği yapması, takım içi rekabet yönetimini yeniden gündem maddesi haline getirdi.

Benzer bir kaosun önüne geçmek için takım emirlerine başvurup başvurmayacağı sorulan Wolff, şöyle yanıt verdi: "Onlar şampiyonluk için yarışıyorlar. Kimi, liderin kendisi olduğunu kanıtlamak isteyecektir; George da harika bir sonuç alıp 'Ben buradayım, beni göz ardı etmeyin' demenin peşinde.”

“Lewis ise şu an o kadar iyi bir zihinsel yapıda ki sadece galibiyete odaklanmış durumda.”

“Yarın olayların nasıl gelişeceğini gerçekten kestiremiyorum. Benim için tek temel kural; temas olmaması.”

“Ancak Kimi arkadan çok iyi bir hava koridoru bulacaktır, bu da kafamdaki beyaz saçları artıracak!"

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

İlk turdan beklentilerini detaylandıran Wolff, "İlk üç virajı kazasız geçelim yeter.”

“Sonrasında o meşhur sağa dönüşlü 4. viraj geliyor ki, 2016 yılında iki aracımın birden orada çakıl havuzuna gömüldüğünü görmüştüm.”

“Eğer muhafazakar düşünürseniz ileriye gidemezsiniz; bu durum, hücum etmek yerine savunma yapmaya başlayan bir futbol takımına benzer. Bence Antonelli saldırı modunda olacak ve bu son derece normal" dedi.

Hamilton’ın sıralama turlarının son anlarında attığı harika turla ikinci sırayı kapması, Wolff için yeni bir endişe kaynağını da beraberinde getirdi: Ferrari, bu sezon şu ana kadar her yarışı kazanan Mercedes’in bu serisine son vermek için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İtalyan ekibinin Barselona’ya getirdiği yeni güncellemelerden Hamilton maksimumu almayı başarsa da, Q3'te kaza yapan Charles Leclerc'in hızlı tur atamaması nedeniyle yarışta Ferrari adına önlerde tek başına mücadele edecek.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yine de Ferrari'nin Mercedes’in galibiyet şansını ciddi şekilde zedeleyebileceğini kabul eden Wolff, düşüncelerini şöyle aktardı: "Hesaplamalarımız onların tek turda bizden yarım saniye yavaş olduğunu gösteriyordu.”

“Ancak burada harika bir geri dönüş yaptılar; görünen o ki getirdikleri güncellemeler işe yarıyor: Belki de önceki seanslarda bizden daha yüksek yakıt yüküyle sürüş yapıyorlardı.”

“Her halükârda çok dikkatli ve sürprizlere hazır olmamız gerekiyor çünkü devasa bir güncelleme paketiyle geldiler.”

“Bütçe sınırı döneminde bizim şu an böyle bir hamle yapma lüksümüz yok, bu yüzden yarışta çok dişli bir rakip olacaklar."