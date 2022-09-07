Mercedes, zorlu hafta sonlarının bitmesini beklemiyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hollanda GP'sindeki güçlü performanslarına rağmen kalan yedi yarışın tamamında galibiyet mücadelesi vermeyi beklemiyor.
Yavaş ve orta hızlı virajlarda sezon başından beri iyi bir görünüm çizen Mercedes, W13'e uygun olması beklenen Zandvoort'ta özellikle Pazar günü oldukça iyi bir performans sergiledi -hatta yarışın son bölümündeki iki güvenlik aracı periyodu olmasa galibiyet mümkündü.
Sadece bir hafta önce yüksek hızlı Spa-Francorchamps'ta zor bir hafta sonu geçiren Mercedes, o hafta sonu alınan derslerden faydalandıklarını söylüyor -ancak Toto Wolff, aracın neye ihtiyacı olduğunu büyük ölçüde anladıklarını düşünmesine rağmen, hala bazı pistlerde zorlanabileceklerinin farkında.
Wolff, "Performansımız temelde aracın konseptine bağlı, ancak şimdi her şeyin nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlıyoruz. Aracı istediğimiz pencereye oturtabilmek için daha hassas bir şekilde ayarlayabiliriz."
"Kalan yarışların bazıları bizim için iyi geçecek, bazıları ise bir hayli zorlayabilir. Örneğin Austin'de çok zor bir yarış geçirebiliriz, dolayısıyla gerçekçi olmalıyız."
"Kalan tüm pistlerde pole pozisyonu için mücadele etmeyeceğiz ancak gelecek yıl bu noktada olmayı hedeflememiz gerekiyor." dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Dalgalanma sorunundan etkilenen, bu nedenle tümsekli pistlerde geri kalan W13, takımın sürüş yüksekliğini arttırmak zorunda kalmasından ötürü istenen yere basma gücünü de üretemiyor.
Aracın her yerde daha iyi performans göstermesi için gelecek sezonda ne gibi ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğini anlamalarının önemli olduğunu savunan Wolff, "[Spa'da] kötü bir hafta sonu geçirmemiz, [Zandvoort'ta] işlerin neden iyi gittiğini anlamak için gerçekten gerekliydi."
"Yüksek teknolojili bir bilim laboratuvarı için kulağa ne kadar garip gelse de, veriler bu yıl birbiriyle uyuşmuyor. Bu yüzden bulmacayı çözmek için pistte veri topluyoruz ve artık gelecek yılın bulmacasını çözmek birkaç yeni parçaya daha sahibiz.
"Ancak, daha önce de söylediğim gibi, yıl sonuna kadar her hafta bu kadar iyi olmamızı beklemiyorum. Aracı istediğimiz yerde çalıştırmamıza izin vermeyecek daha engebeli pistler olacak ve çok fazla sürtünme sınırlamasının olduğu pistler olacak. Yani önümüzdeki yedi yarışı kazanamayacağız." dedi.
Son olarak Hollanda GP'sine değinen Wolff, her ne kadar Lewis Hamilton'ı pite almama kararı geri tepmiş olsa da, zafer için şanslarını denemekten mutluluk duyduklarını söylüyor.
Wolff, "İkinci veya üçüncü olmak yerine yarışı kazanmak için her şeyi riske atmayı tercih ederim, her zaman." dedi.
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