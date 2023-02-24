Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın
Mercedes'ten Andrew Shovlin, bugün neden bu kadar zorlandıklarını henüz bilmediğini söylüyor.
Mercedes, sabah bölümünde çeşitli denge problemleri yaşasa da Lewis Hamilton'la iyi miktarda tur atmayı başardı.
Ancak öğleden sonra hidrolik sorunu ortaya çıktı ve George Russell yolda kaldı.
Günün ardından konuşan pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, şöyle dedi: "Maalesef bizim için güçlü bir gün olmadı."
"Dayanıklılık sorunu nedeniyle pistte kalmak bizim için pek iyi bir haber değildi. Ayrıca değişen koşullarda doğru dengeyi yakalamakta zorlandık."
"Dün oldukça basit olan bu durumun bugün neden bu kadar zor olduğunu anlamak için bazı incelemeler yapmamız gerekiyor."
"Bu çalışma gece boyunca devam edecek ve şüphesiz sabah daha fazla şey öğreneceğiz."
"Yarın yapacağımız testlerle, performanstaki bu düşüşü anlayıp anlayamayacağımızı ve kaybedilen pist üstü süresini azaltıp azaltamayacağımızı görmek ilginç olacak." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton kolay bir gün olmadığını söylese de moralini bozmuyor.
"Bizim için kolay bir sabah olmadı. Bahreyn'de sıkça gördüğümüz üzere, sıcak hava lastiklerin aşırı ısınmasına neden oldu."
"Yine de çalışma planımızı uyguladık ve iyi miktarda tur atmak güzel oldu."
"Herkes inanılmaz sıkı çalışıyor. Herkes işine odaklanmış durumda ve W14 hakkında keşfedebileceğimiz her şeyi keşfediyoruz."
"Yarın sezon öncesi testlerin son günü için planladığımız pek çok çalışma var."
George Russell ise şunları ekledi: "Ne yazık ki öğleden sonra hidrolik sorun yaşadık ve bu da bize biraz zaman kaybettirdi."
"Tam programımızı tamamlayamamış olsak da, gün boyunca veriler sayesinde bazı ilginç noktalara ulaştık."
"Bu olumlu bir durum ve tur zamanı bulmak amacıyla gece boyunca verileri analiz edeceğiz."
"Henüz W14'ün tüm potansiyelini ortaya koymadık ve herkes bunu yapmak, yarınki son test günümüzden en iyi şekilde yararlanmak için çok çalışıyor."
Ocon: "Zayıflıklarımızı kendimize saklıyoruz"
Sainz: "Red Bull'dan daha hızlı olursanız kazanırsınız, bizim hedefimiz de bu"
Son Haberler
2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci
2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci 2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci
Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"
Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz" Szafnauer: "Dolu depoyla turluyoruz"
Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"
Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor" Horner: "Ferrari'nin aracı çok hızlı görünüyor"
Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı!
Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı! Cape Town E-Prix: Da Costa inanılmaz geçişlerle kazandı, Wehrlein yarış dışı kaldı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.