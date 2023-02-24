Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Haberi dinle

Mercedes, sabah bölümünde çeşitli denge problemleri yaşasa da Lewis Hamilton'la iyi miktarda tur atmayı başardı.

Ancak öğleden sonra hidrolik sorunu ortaya çıktı ve George Russell yolda kaldı.

Günün ardından konuşan pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, şöyle dedi: "Maalesef bizim için güçlü bir gün olmadı."

"Dayanıklılık sorunu nedeniyle pistte kalmak bizim için pek iyi bir haber değildi. Ayrıca değişen koşullarda doğru dengeyi yakalamakta zorlandık."

"Dün oldukça basit olan bu durumun bugün neden bu kadar zor olduğunu anlamak için bazı incelemeler yapmamız gerekiyor."

"Bu çalışma gece boyunca devam edecek ve şüphesiz sabah daha fazla şey öğreneceğiz."

"Yarın yapacağımız testlerle, performanstaki bu düşüşü anlayıp anlayamayacağımızı ve kaybedilen pist üstü süresini azaltıp azaltamayacağımızı görmek ilginç olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton kolay bir gün olmadığını söylese de moralini bozmuyor.

"Bizim için kolay bir sabah olmadı. Bahreyn'de sıkça gördüğümüz üzere, sıcak hava lastiklerin aşırı ısınmasına neden oldu."

"Yine de çalışma planımızı uyguladık ve iyi miktarda tur atmak güzel oldu."

"Herkes inanılmaz sıkı çalışıyor. Herkes işine odaklanmış durumda ve W14 hakkında keşfedebileceğimiz her şeyi keşfediyoruz."

"Yarın sezon öncesi testlerin son günü için planladığımız pek çok çalışma var."

George Russell ise şunları ekledi: "Ne yazık ki öğleden sonra hidrolik sorun yaşadık ve bu da bize biraz zaman kaybettirdi."

"Tam programımızı tamamlayamamış olsak da, gün boyunca veriler sayesinde bazı ilginç noktalara ulaştık."

"Bu olumlu bir durum ve tur zamanı bulmak amacıyla gece boyunca verileri analiz edeceğiz."

"Henüz W14'ün tüm potansiyelini ortaya koymadık ve herkes bunu yapmak, yarınki son test günümüzden en iyi şekilde yararlanmak için çok çalışıyor."