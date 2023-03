Mercedes, zorlu başlangıcın ardından taraftarlarına açık mektup gönderdi

Haberi dinle

2022'deki yeni kurallar dönemine sıkıntılı bir başlangıç yapan ve dalgalanma sorunlarıyla boğuşan Mercedes, geçen senenin ikinci yarısında gösterdiği ilerlemenin ardından bunu 2023'te de sürdürmeyi hedefliyordu.

Ancak takım, sezonun ilk yarışında hem sıralamalarda hem de yarış içerisinde ana rakiplerinin gerisinde kalırken, geçen sene orta grubun arkalarında yer alan Aston Martin'e de geçilmiş gibi görünüyor.

Mercedes, ilk yarışta en hızlı dördüncü araca sahip olmasının ardından aşağıdaki mektubu internet üzerinden yayınladı.

Tüm taraftarlarımıza,

Bahreyn acı veriyor. Her sezona dünya şampiyonlukları için savaşmaya kararlı olarak giren hepimizi incitti. Çok sıkı çalışma yaptığımız bir aracın beklentilerimizi karşılamamış olması, tüm takıma acı veriyor. Ve bunun sizi, taraftarlarımızı da incittiğini biliyoruz. Tutkunuz ve desteğiniz bizi ileriye götürmede çok önemli - ve aynı acıyı hissettiğimizi biliyoruz.

Şu anda karşı karşıya olduğumuz durum hiçbirimizin istediği gibi değil ama içerisinde olduğumuz durum bu. İşin gerçeği bu. Şu an için sormamız gereken basit sorular şunlar: Bu konuda ne yapabiliriz ve bu konuda ne yapacağız?

Öncelikle, paniğe kapılmayacağız veya ani tepkiler vermeyeceğiz. F1 gibi ön planda olan bir yerde, insanlar parmakla göstermekte veya günah keçisi aramakta hızlıdır. Ama sizler bizi daha iyi tanıyorsunuz. Takımın içinde; başarısız olma cesaretinden, sorumlu olacak karakterden ve başarısızlığı bir fırsat olarak görme gücünden bahsediyoruz. Kendimizi nerede bulduğumuz konusunda açık ve açık bir şekilde dürüst olduk. Kurtarma planımızı oluşturmak, kazanmak için kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede ne olması gerektiğine odaklanmak için acilen ve sakince çalışıyoruz. Gelecek yarışlar için halihazırda güncellemelerimiz var ve daha fazlası da olacak. Ancak bu bir anlık iş olmayacak; F1'de sihirli değnek yoktur.

İkinci olarak, başımızı dik tutacağız ve bu yolculuğu birlikte adım adım gerçekleştireceğiz. Biz Mercedes'iz. Hedeflediğimiz standartları biliyoruz ve tırmanmamız gereken dağa baktığımızda kimse korkmuyor. Kolay olmayacak - ama kolay bir şeyin değeri nerede? Bunlar, karakterin oluştuğu zamanlardır. Bir takımın, parçalarının toplamından daha büyük hale geldiği, zor problemlerin üstesinden geldiği ve onları fethettiği zamanlar. Toto, Lewis ve George'tan Brackley ve Brixworth'teki fabrikalardaki her bir kadın ve erkeğe kadar, en aşağıdan en yukarıya birlikteyiz. Ve biz bu meydan okumayı seviyoruz.

Üçüncüsü, her birinizi bizi öne götürmeye yardımcı olması için çağıracağız. Eleştiri veya destek sunuyor olsanız da, bunu yapmanın bir doğru yolu, bir de yanlış yolu vardır. Çevrimiçi topluluğumuzun, ister takım üyeleri, ister Mercedes taraftarları veya rakip taraftarlar olsun, insanların başkalarına saygılı davrandığı, sağlıklı tartışmalarla dolu güvenli bir alan olmasını istiyoruz. Ayrımcılık, taciz veya zorbalığın her türüne karşı sıfır tolerans politikamız var ve kurallarımıza uymayan her türlü yorum veya gönderi için gerekli işlemleri yapacağız. Ve bunu topluluğumuz genelinde gerçeğe dönüştürmek için desteğinizi istiyoruz.

2023 sezonunun gidişatını değiştirmek için şimdiden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İyileşme süreci, yarıştan hemen sonra başladı ve herkesin bu süreçte bir rolü olacak.

Mücadele için bize katılmaya hazır mısınız? Değilseniz bile darılmak yok.

Evet ise, o zaman hadi bunu yapalım.

