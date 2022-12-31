"Mercedes, 'zeropod' tasarımıyla devam edecek"
İtalyan basınına göre Mercedes, gelecek yıl da Zeropod tasarımıyla devam etme kararı aldı.
Mercedes, 2022 yılına sidepod kısmını iyice daralttığı özel bir tasarımla gelmiş ve tüm gridi şaşırtmıştı. Ancak aracın performansı, beklentilerin altında kaldı.
Takım yıl boyunca sadece bir galibiyet aldı ve bundan ötürü bu tasarımın beklendiği kadar iyi olmayabileceği yorumları yapıldı.
Bunun üzerine Mercedes'in 2023'te daha geleneksel bir tasarıma dönebileceği konuşuluyordu.
Geçen yılın sonunda konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, "2023 aracının DNA'sı mevcut araçtan farklı olacak çünkü tasarımı değiştireceğiz, ancak bu şasimizin W13'ten çok farklı görüneceği anlamına gelmiyor." diyerek kafalarda bazı soru işaretleri yaratmıştı.
Yılın geneline bakıldığında Mercedes bu konseptten en iyi şekilde faydalanmakta zorlandı ve bazı pistlerde aracın aerodinamik çalışma aralığı çok dardı. Yine de Formu1a.uno'ya göre Mercedes, bu konseptten vazgeçmeyecek.
Formu1a.uno'ya göre Mercedes W14, aerodinamik yapı yeniden tasarlanmış olmasına ve süspansiyonun büyük değişimden geçmesine rağmen, hayal kırıklığı yaratan önceki aracın (W13) aerodinamik konseptinden çok da uzaklaşmayacak.
Son aylarda Mercedes'in en çok etkilendiği noktalardan birisi güç ünitesi, diğeri ise süspansiyon departmanı oldu. İkisinin ortak yanı; Rakip takımların bu departmanda çalışan insanları transfer etmesi.
Motor alanında birçok Mercedes çalışanı Red Bull Powertrain'e geçmişti, süspansiyon departmanındaki isimler ise Alpine ve Aston Martin'e transfer oldu. Brackley tesisinin Enstone (30 km'den az) ve Silverstone (10 km'den biraz fazla) tesislerine yakınlığı da bu geçişleri kolaylaştıran etkenlerden birisiydi.
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