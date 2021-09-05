Mercedes, Zandvoort'un eğimli 3. virajında "tuhaf" sorunlar yaşıyor

Max Verstappen, sıralamaların son seansında Lewis Hamilton'ı 0.038 sn farkla da olsa geride bırakarak bir kez daha pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Mercedes'in Zandvoort'ta en çok zorlandığı yerlerden birisi ilk sektördeki 2. ve 3. virajlar oldu. Özellikle eğimli 3. viraj, pilotların farklı çizgiler seçmesine fırsat sağlıyor.

Hamilton, "Büyük ölçüde 2. viraj çıkışında onlar çok daha hızlılar. Özellikle 3. virajda çok hızlılar."

"Genel olarak gerideydik. Son turda dahi 0.18 sn geride odluğumuz söylendi. Yani o alanda 0.2 saniyeye yakın zaman kaybediyoruz."

"Neden böyle olduğunu söylemek zor ancak bir şeyler var. Aracımızın özellikleri o virajı sevmiyor." dedi.

Takım Patronu Toto Wolff de 3. virajda neden bu kadar zorlandıklarını henüz bulamadıklarını kabul etti.

Wolff, "Bu tuhaf çünkü pistin geri kalanında rekabetçiyiz. Ancak aracımız o yavaş virajdaki ekstrem eğimde mutlu görünmüyor."

"Henüz bu konuda bir cevap bulamadık." dedi.

Bugünkü yarışta Verstappen ve Hamilton, kaza yaptıkları Britanya GP'den sonra ilk defa gridde yan yana kalkacaklar.

Wolff, Silverstone'daki olayı düşünerek benzer bir olayın tekrarlanacağını düşünmenin yanlış olduğunu ve Hamilton'la bu konuyu konuşmayacaklarını söyledi.

Wolff, "1. ve 2. viraj için stratejiyi konuşmayacağız. Pilotlar ilgili mühendisleriyle farklı senaryolar üzerinde çalışırlar."

"Ancak ona neler olabileceği ve nasıl süreceği konusunda bir şey söylememiz gerekmiyor çünkü en iyisini o biliyor. Bu konuyu onunla konuşmayacağız." dedi.