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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Mercedes, yere basma gücü kaybının üstesinden gelebilmek adına bu yılki araçlarında yüksek eğim konseptine geçmenin, 2021 Formula 1 sezonundaki performanslarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

Alman otomobil üreticisi, F1’in yeni aero kurallarının, düşük eğimli araçları yüksek eğimli araçlara kıyasla daha çok etkilediğini düşünüyor.

Mercedes'in müşteri markası Aston Martin de düşük eğimli bir konsept kullanıyor ve taban değişikliklerinin, performansı tur başına bir saniye etkilediğini düşünüyorlar.

Mercedes ve Aston Martin, yere basma gücü kayıplarının birazını telafi etmek için araçlarının arka tarafını biraz daha yükseltmeye çalışırken, Red Bull’un yaptığını yapmaları imkansız gibi duruyor.

Bunu yapmak tamamen yeni bir süspansiyon tasarım gerekecek ve ayrıca şu anda böyle bir şey yapmak kurallar çerçevesinde mümkün olmayacak. Takımların bunu yapması, aero platformlarını en baştan tasarlamaları anlamına geliyor.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, ‘’Eğer bazı akıllıca kararlar alırsak ve iyi bir iş çıkarırsak, şampiyonayı kazanabilecek bir araca sahibiz."

‘’Ancak yüksek eğim de olsa, düşük eğim de olsa, artık bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Yapamayacağımız şey aracın arka tarafını 30mm kaldırmak ve bununla çalışmak. Böyle bir şey yapmak sezonumuzu zora sokar. Bunu yaparsak çok şey kaybederiz, bu hiç pratik değil.’’

Aston Martin takım kaptanı Otmar Szafnauer ise arka süspansiyonla ilgili durumun, yüksek eğimli bir araca geçişi imkansız kıldığını söyledi.

‘’Spordaki 24 yılımda ilk defa, süspansiyonu, COVID kuralları dolayısıyla homolog etmek zorunda kaldığımızı hatırlıyorum.’’

‘’Süspansiyonu sadece jetonunuzu burada kullandıysanız değiştirebilirsiniz. Aracın arka tarafının yüksekliğini 150 mm yapmak istesek dahi bunu yapamayız."

Shovlin de yeni kuralların, yüksek eğimli araçların lehine olabileceğini, ancak Mercedes’in bundan endişelenerek zaman kaybetmeyeceğini ekledi.

‘’Bu kurallar düşük eğimli araçları, yüksek eğimli araçlara kıyasla daha fazla mı etkiliyor? Böyle olabilir.’’

‘’Red Bull’un, 2020’nin son yarışını kazandığını biliyorum ancak genel olarak yıl sonunda onların önündeydik ve şu anda durum böyle değil."

‘’Yani, ya kurallardan daha büyük darbe yedik, ya da onlar kuralları uygulamaya başladıktan beri iyi bir gelişim kaydettiler. Ancak, olan oldu.’’

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Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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