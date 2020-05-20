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Formula 1 / Son dakika

Mercedes yönetim kurulu Vettel'le mi yarışmak istiyor?

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Mercedes yönetim kurulu Vettel'le mi yarışmak istiyor?
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 May 2020 17:12

İtalyan gazeteci Giuliano Duchessa'nın haberine göre Mercedes yönetim kurulu Sebastian Vettel'i Mercedes'te görmek istiyor.

Sebastian Vettel, 2020'nin ardından Ferrarii'den ayrılacak ve adı Mercedes takımıyla anılıyor.

Bugün İtalyan gazeteci Giuliano Duchessa'dan çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Daimler şirketinin liderleri Vettel'i Mercedes Formula 1 takımında görmek istiyorlar.

Vettel dört kez dünya şampiyonu olmayı başardı ve eğer başarılı olursa, Alman takımda şampiyon olmuş bir Alman pilot olacak. Bu da patronların iştahını kabartan bir şey.

Ferrari ile işbirliğinin sona erdiğini açıkladıktan sonra Vettel gelecek planları hakkında yorum yapmamayı tercih ediyor. Pek çok kişiye göre Vettel'in Formula 1'de kalması için tek şansı Mercedes'le yarışması.

İtalyan gazeteci Giuliano Duchessa'ya göre Vettel’in Mercedes’e geçişinin önündeki ana engel takım patronu Toto Wolff.

Motorsport.com kaynakları zafer Wolff'un 2021 için George Russell ve Lewis Hamilton ile yarışmaya karar verdiğini öğrendiler. Aynı zamanda Mercedes pilotu Lewis Hamilton da mevcut takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın takımda kalmasını istiyor.

Daimler'in uzun zamandır takımda bir Alman pilot görmek istediği biliniyor ancak takımın son yıllardaki başarıları nedeniyle Bottas-Hamilton kadrosuna karşı çıkmadıkları düşünülüyor.

Şimdi Vettel'in boşa çıkması ve finansal anlamda büyük taleplerinin olmaması, Daimler'in sesini yükseltmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Vettel'in Mercedes'e geçişi aynı zamanda Liberty'den de destek görüyor.

Ücretinde büyük bir indirime gitmeye açık olan Vettel'in takıma gelmesi halinde Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olması planlanıyor.

Daha önce Daimler CEO'su Ola Kallnius ile Wolff arasında bazı fikir ayrılıkları yaşanmıştı.

Duchessa'ya göre menajerliğini Toto Wolff'ün yaptığı Bottas, 2021 için Wolff'un hissedarı olduğu Aston Martin/Racing Point ve Renault ile görüşme halinde.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Иван Матушкин

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