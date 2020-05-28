Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, "yönetici ortağı" Wolff ile F1'e devam etmek istiyor

paylaşım
yorumlar
Mercedes, "yönetici ortağı" Wolff ile F1'e devam etmek istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
28 May 2020 18:12

Mercedes, bugün Almanya'da çıkan iddiaların ardından fabrika takımı olarak Formula 1'de uzun vadeli kalmayı planladığını açıkladı ancak Toto Wolff'un takımdaki görevinin tam olarak ne olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Bugün Bild ve F1-Insider'da çıkan haberde, Toto Wolff'un takım patronluğunu bırakacağı, Lawrence Stroll'un Aston Martin'deki hisselerini Mercedes'e vererek Mercedes F1 takımından hisse satın alacağı, Mercedes'in Formula 1'de kalsa dahi takım yönetiminde eskisi kadar etkin olmayacağı iddia edildi.

Mercedes'in spordan ayrılabileceği bir süredir iddia ediliyor. Sene sonunda Wolff ile takım patronluğu anlaşmasının bitiyor olması, aynı şekilde Lewis Hamilton'ın anlaşmasının bitiyor olması ve henüz iki pilotuyla da anlaşma yenilememesi, Mercedes'in spordan ayrılacağını işaretleri olarak görülüyordu.

Almanya'da çıkan iddiaların ardından Mercedes, konuyla alakalı açıklama yayınladı ve iddiaların yersiz ve sorumsuzca olduğunu belirtti.

"Mercedes'in Formula 1'den çekileceğine dair yersiz ve sorumsuz iddialar devam ediyor. Sporumuz Covid-19 pandemisi sonrası gelecekte sürdürülebilir bir ekonomi olması açısından doğru adımlar attı. Bu önemli ve memnuniyetle karşıladığımız bir adımdı. Gelecek senelerde de Mercedes-Benz olarak Formula 1'de mücadele etmeye devam etmek ve bunu yönetici ortağımız Toto Wolff ile yapmak istiyoruz." 

Bu açıklama, Alman üreticinin Formula 1'den ayrılmayacağını ve sporda mücadele etmeye devam edeceğini gösteriyor ancak Wolff'un takımdaki görevine dair bir ipucu vermiyor.

Çıkan iddialarda Wolff'un rahmetli Niki Lauda gibi takım yönetiminde yer alacağı ancak günü birlik sorumluluk alacağı bir pozisyonda olmayacağı söylenmişti.

Sonraki haber
Ricciardo, McLaren'la anlaşmadan önce Ferrari ile görüşmüş!

Önceki haber

Ricciardo, McLaren'la anlaşmadan önce Ferrari ile görüşmüş!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stroll, Aston Martin hisselerine karşılık Mercedes F1 takımını mı alıyor?

3s
2
Formula 1

Mercedes, "yönetici ortağı" Wolff ile F1'e devam etmek istiyor

1s
3
Formula 1

Ricciardo, McLaren'la anlaşmadan önce Ferrari ile görüşmüş!

2s
4
Formula 1

McLaren, Ron Dennis'in 333 milyon dolarlık ödemesini tamamladı

5
Formula 1

Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Mercedes, "yönetici ortağı" Wolff ile F1'e devam etmek istiyor
F1

Mercedes, "yönetici ortağı" Wolff ile F1'e devam etmek istiyor

Ricciardo, McLaren'la anlaşmadan önce Ferrari ile görüşmüş!
F1

Ricciardo, McLaren'la anlaşmadan önce Ferrari ile görüşmüş!

Stroll, Aston Martin hisselerine karşılık Mercedes F1 takımını mı alıyor?
F1

Stroll, Aston Martin hisselerine karşılık Mercedes F1 takımını mı alıyor?

McLaren Grubu'nun gelirleri 175 milyon sterlin düştü
F1

McLaren Grubu'nun gelirleri 175 milyon sterlin düştü

2021’den itibaren F1 motorlarının gelişimi nasıl durdurulacak?
F1

2021’den itibaren F1 motorlarının gelişimi nasıl durdurulacak?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.