Mercedes, "yönetici ortağı" Wolff ile F1'e devam etmek istiyor

Bugün Bild ve F1-Insider'da çıkan haberde, Toto Wolff'un takım patronluğunu bırakacağı, Lawrence Stroll'un Aston Martin'deki hisselerini Mercedes'e vererek Mercedes F1 takımından hisse satın alacağı, Mercedes'in Formula 1'de kalsa dahi takım yönetiminde eskisi kadar etkin olmayacağı iddia edildi.

Mercedes'in spordan ayrılabileceği bir süredir iddia ediliyor. Sene sonunda Wolff ile takım patronluğu anlaşmasının bitiyor olması, aynı şekilde Lewis Hamilton'ın anlaşmasının bitiyor olması ve henüz iki pilotuyla da anlaşma yenilememesi, Mercedes'in spordan ayrılacağını işaretleri olarak görülüyordu.

Almanya'da çıkan iddiaların ardından Mercedes, konuyla alakalı açıklama yayınladı ve iddiaların yersiz ve sorumsuzca olduğunu belirtti.

"Mercedes'in Formula 1'den çekileceğine dair yersiz ve sorumsuz iddialar devam ediyor. Sporumuz Covid-19 pandemisi sonrası gelecekte sürdürülebilir bir ekonomi olması açısından doğru adımlar attı. Bu önemli ve memnuniyetle karşıladığımız bir adımdı. Gelecek senelerde de Mercedes-Benz olarak Formula 1'de mücadele etmeye devam etmek ve bunu yönetici ortağımız Toto Wolff ile yapmak istiyoruz."

Bu açıklama, Alman üreticinin Formula 1'den ayrılmayacağını ve sporda mücadele etmeye devam edeceğini gösteriyor ancak Wolff'un takımdaki görevine dair bir ipucu vermiyor.

Çıkan iddialarda Wolff'un rahmetli Niki Lauda gibi takım yönetiminde yer alacağı ancak günü birlik sorumluluk alacağı bir pozisyonda olmayacağı söylenmişti.