Mercedes, yolda kalma pahasına motoru tam güçte çalıştıracak!

Mercedes, Lewis Hamilton'ın şampiyon olabilmesi adına daha fazla performans bulabilmek için kaldırmadık taş bırakmıyor. Brackley merkezli ekip, Britanya GP'ye getirilen güncellemeyle birlikte, aerodinamik güncelleme çalışmalarına son verdi ve bu yüzden artık W12'yi nasıl geliştireceklerini düşünüyorlar.

Bu kapsamda Mercedes, bazı pistlerde düzlüklerde aracın alçalmasını sağlayan ve bu sayede de daha az sürüklenmeye sahip oldukları için daha yüksek süratlere ulaşabildikleri özel bir sistem kullanmaya başladı. Mercedes'in son yarışlarda düzlüklerdeki güçlü performansının arkasındaki temel etkenlerden biri buydu.

Gözler ise motorlara çevrilmiş durumda. Brixworth fabrikasındaki motor çalışanları, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın güç üniteleri üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Yedi kez dünya şampiyonu şu anda dördüncü motorunu kullanıyor. Ancak Bottas o kadar şanslı değildi ve altıncı motorunu kullanıyor.

Amerika Grand Prix'sinden sonra ortaya çıkan veriler oldukça cesaret verici görünüyor ve Hywel Thomas önderliğindeki güç ünitesi departmanı, sonraki yarışlarda motordan daha da fazla güç çıkarmak amacıyla dayanıklılığın sınırlarını zorlama kararı almış durumda.

Mercedes böyle yaparak kalan beş yarışta Red Bull'a meydan okumayı ve Hamilton'ı yeniden öne geçirmeyi hedefliyor.

Şu anda Bottas, geride kalan yarışlarda altı motora geçti ve bu alanda en çok ceza alan isim konumunda. Fakat bazı isimler Honda'nın kalan yarışlarda Verstappen'i beşinci bir üniteye geçirmek zorunda kalabileceğini iddia ediyorlar.

Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını anlayan Mercedes, artık risk almaya karar vermiş durumda. Bu sebeple şampiyonluk savaşı kalan yarışlarda daha da heyecan verici hale gelecek gibi görünüyor.

La Mercedes W12 di Lewis Hamilton in griglia di partenza Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images